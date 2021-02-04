При получении информации о выпадении сильного снега:
воздержитесь от поездок;
машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев;на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями.
При получении предупреждения о сильной метели:
закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;
уберите с балконов и подоконников вещи;
по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу.
Если вы в дороге:
двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;
при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.
В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости:
включите аварийную сигнализацию;
остановитесь на обочине дороги;
ждите помощи в автомобиле;
двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.
Телефон экстренной службы МЧС — 101.
Источник: МЧС Беларуси.