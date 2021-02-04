При получении информации о выпадении сильного снега:

воздержитесь от поездок;

машину поставьте в гараж, припаркуйте вдали от деревьев;на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев, сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), частей конструкций, предметов, нависших над строениями.

При получении предупреждения о сильной метели:

закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;

уберите с балконов и подоконников вещи;

по возможности воздержитесь от поездок, не выходите на улицу.

Если вы в дороге:

двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

В случае неисправности автомобиля или при очень плохой видимости:

включите аварийную сигнализацию;

остановитесь на обочине дороги;

ждите помощи в автомобиле;

двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Телефон экстренной службы МЧС — 101.

Источник: МЧС Беларуси.

Белта