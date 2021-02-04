Специалистами государственного санитарного надзора Буда-Кошелевского района за прошлую неделю проведены надзорные мероприятия в отношении ряда субъектов хозяйствования на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие нарушения:

В котельной КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» ГУО «Губичская БШ» не работает умывальная раковина для мытья рук , отсутствует жидкое мыло и антисептик для обработки рук.Работники не обеспечены антисептиком для обработки рук, средствами защиты органов дыхания (маски).

В магазине «Продукты» ОАО «Новобелицкая торговая компания» «Алеся» а.г. Губичи на емкости с антисептиком отсутствует наименование. На полу стерлась разметка о соблюдении социальной дистанции.

В Буда-Кошелевском УПС «Белпочта» н.п. Губичи отсутствует инструкция на дезсредствах для обработки поверхностей, полов и входных ручек. Разметка о соблюдении социальной дистанции так же отсутствует.

В ОАО «Гомельоблавтотранс» филиал «Автобусный парк № 1» автобусный парк «Уваровичи» аг. Уваровичи выявляются факты не применения СИЗ (маски) органов дыхания водителями автобусов при непосредственном обслуживании пассажиров на маршрутах. Не обеспечен контроль за применением СИЗ (маски) органов дыхания пассажирами.

На автостанции отсутствует запас СИЗ (маски) органов дыхания для работников автостанции и водителей маршрутных автобусов.

В магазине « Пятачок» ОАО «Агрокомбинат Южный» отсутствуют инструкции по применению средств дезинфекции и антисептика. Не проводится утренний фильтр работников, на наличие в коллективе лиц с симптомами ОРИ.