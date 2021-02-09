Специалистами государственного санитарного надзора Буда-Кошелевского района за прошлую неделю проведены надзорные мероприятия в отношении ряда субъектов хозяйствования на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19.

По результатам проведенных мероприятий выявлены следующие нарушения:

е обеспечен запасом дезинфицирующих средств, нет инструкций по применению имеющихся в наличии дезинфицирующих средств.г. Гомель отсутствует название и дата приготовления переливаемого дезинфекционного средства в приспособленные емкости для обработки поверхностей салона, дверных ручек.

Не осуществляется проветривание, обработка салона, кабина транспортного средства, с применением средств дезинфекции, эффективных в отношении вирусов, с акцентом на дезинфекцию ручек, дверей, поручней, подлокотников кресел после высадки пассажиров.

Отсутствуют информационно образовательные материалы по профилактике коронавирусной инфекции, по применению СИЗ органов дыхания(маски) пассажирами.