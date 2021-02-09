Совсем скоро состоится одно из самых значимых политических событий в нашей стране – VI Всебелорусское народное собрание. В преддверии всенародного вече трудовые коллективы Дербичского детского сада-базовой школы и отделения почтовой связи дали напутствия участнице форума заведующему Дербичским фельдшерско-акушерским пунктом Татьяне Пугач.

Как отметила Татьяна Александровна, ей было очень приятно слышать теплые слова и добрые пожелания от своих земляков. В свою очередь она понимает, какая серьезная ответственность ложиться на нее и оправдает оказанное высокое ей доверие.

Она уверена, что на форуме будут подняты и не останутся без внимания такие важные вопросы, как развитие села, медицины и социальной сферы. И самое главное – будут выработаны дальнейшие шаги развития нашей страны на ближайшую пятилетку.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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