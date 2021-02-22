23 февраля – день особой признательности воинам всех поколений за мужество и героизм, благодарность всем тем, кто защищал и защищает нашу Родину, живет и трудится ради ее процветания. Сегодня мы предлагаем заглянуть в солдатский альбом наших земляков, которые в разные годы с честью отдали свой воинский и гражданский долг.

Удивительная судьба была уготована сельскому пареньку Станиславу Новикову из Бацуни. Наверное, именно тот случай из далекого детства, вспоминает Станислав Иванович, когда вертолет совершил аварийную посадку прямо в поле, сыграл решающую роль при выборе будущей профессии. Он буквально заболел небом. После школы поступил в Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище, которое окончил по специальности «техник». И 28 лет отдал летному делу в 790-м истребительном авиационном ордена Кутузова III степени полку.

Майор, начальник группы авиационного оборудования. На его обслуживании находились знаменитые МИГи – современные военные самолеты нового поколения. Полк охранял воздушное пространство Москвы. Можно представить ответственность и боевые задачи, которые стояли как перед летчиками, среди которых были только профессионалы 1-го класса, так и техниками, специалистами высочайшего класса, имевшими дело с бортовыми самописцами, черными ящиками и сложной авиационной техникой. География полетов – весь бывший Советский Союз. Даже сегодня многие сведения о деятельности полка остаются засекреченными.

В 2003-м году боевой офицер Станислав Новиков вышел в отставку, вернулся домой, на малую родину. Имеет медали за безупречную службу, бережно хранит фотографии, документы и воспоминания о годах службы, ставших делом жизни, боевых товарищах. Он до сих пор бредит небом – таким безбрежным, чистым и мирным. В этом заслуга и 790-го истребительного авиационного полка.

Отрадно, что и современное поколение защитников Родины с честью продолжает славные традиции своих героических предшественников, надежно обеспечивая главные ценности белорусского народа – мир, безопасность и стабильность. Яркий пример тому – начальник отделения уголовного розыска криминальной милиции РОВД Александр Лисейчиков. Ему не довелось служить в действующей армии: за плечами молодого человека 5 лет в Академии МВД, с 2011-го по 2016-й. Но он твердо убежден, что армия дисциплинирует, к ней нужно относиться серьезно. И если бы не служба в силовом ВУЗе, обязательно пошел бы служить в пограничники. Для этого и группа здоровья у него подходящая, да и дед Александра видел во внуке пограничника.

Сегодня ежедневная работа на страже правопорядка и законности для него не просто профессиональная деятельность, а скорее служение Отечеству. Родине служить, по убеждению Александра Лисейчикова, это, как минимум, ее не предавать, «не переобуваться», как сейчас модно говорить. Родине служить – это проявлять свою позицию, полностью отдавать себя тому делу, которому ты учился и которым ты занимаешься. И данное утверждение оперативники доказывают на деле: по итогам прошлого года уголовный розыск Буда-Кошелевского РОВД стал лучшим в республике в своей категории – и в этом заслуга как руководителя подразделения, так и каждого его сотрудника.

– Сынишке только год. Не знаю, как сложится его судьба в плане службы в армии, но я бы очень хотел, чтобы он отдал свой воинский долг как положено, – делится Александр Лисейчиков. – Тем более что в семье к службе в армии всегда относились с глубоким уважением: мой дед был в подполье, отец служил бортмехаником на вертолете в Киргизии, прямо на границе с Афганистаном.



Виктор Иванов, исполняющий обязанности заместителя директора по промышленному производству РУП «Белоруснефть-Особино»:

– С 2006-го по 2008-й защищал воздушное пространство нашей страны в войсковой части 30151 командования военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, которая располагается в Фаниполе. Наша задача – обнаружить и обезвредить непрошенных гостей в воздухе. Опыт, полученный за время службы, на самом деле бесценен. Армия научила меня дисциплине прежде всего. Она во многом изменила мои жизненные взгляды. Уверен, что каждый мужчина должен пройти эту школу жизни. У меня подрастает сын Богдан, 3 марта ему исполнится 8 лет. Надо будет по закону – пойдет, не надо – не пойдет. Я все приму. Но в глубине души хотел бы, чтобы он служил.



Александр Ковалев, заместитель председателя райисполкома:



– В Вооруженные Силы Республики Беларусь был призван в 2004-м. До этого окончил ГГУ им. Ф. Скорины, успел поработать в Дуравичской школе. Служил в Гродно, в 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде, которая является одним из флагманов сухопутных войск Беларуси. Спустя год уволился в запас в звании младшего сержанта.

Скажу вам, что не было даже мысли, чтобы по каким-то причинам не пойти в армию. Потому что армия входит в число главных социальных институтов, которые формируют у граждан нашей страны традиционные ценности, и в первую очередь – чувство патриотизма.

Владислав Писаренко, спасатель Буда-Кошелевского РОЧС:

– Службу проходил с мая 2018-го по ноябрь 2019-го года в роте почетного караула. Служить в элитном подразделении Вооруженных Сил очень почетно, хотя изначально думал, что буду десантником. Так сложилось, что, пройдя жесткий отбор, попал именно туда. В роту почетного караула берут ребят только с первой группой здоровья, высоким ростом, славянской внешностью, без шрамов, татуировок и сомнительного прошлого. Как же иначе, ведь рота почетного караула – визитная карточка страны. За время службы участвовал в парадах в Минске и Москве, имею две благодарности от Президента Республики Беларусь и награжден двумя медалями. О том, что буду служить в армии, а потом стану спасателем, никогда не сомневался, потому как считаю, что это удел настоящих мужчин.

Сергий Пешко, настоятель Прихода храма Святителя Николая Чудотворца:

– Армия снится мне до сих пор, настолько интересные это были годы – время становления мужского характера, дружбы, взаимовыручки. С весны 85-го по июнь 87-го служил в войсках службы военных сообщений по охране важных объектов при перевозке грузов в Днепропетровске. После призыва закончил сержантскую школу в Электростали, был замкомвзвода, в подчинении находились 30 солдат. Я сам настоял на том, чтобы пойти служить, и не ошибся: удалось исколесить весь Советский Союз – от Якутии до Финского залива. Постоянно в движении, марш-бросках, стрельбах. Но, главное, со мной служили порядочные ребята, мы не видели подлости и дедовщины. Армейская служба научила дисциплине, чистоплотности, порядку, да и саму жизнь стали ценить по-другому. Я искренне убежден: если позволяет здоровье – надо служить.



Иван Костюченко, директор Губичской школы:

– Отдать свой гражданский и воинский долг мне выпало далеко от Родины, в Венгерской республике. На два года г. Дебрацен, где дислоцировалась южная группа советских войск, стал для меня и моих сослуживцев родным домом. Попасть именно в танковые войска было для меня большой удачей. К сожалению, большинство армейских фотографий так и остались на малой родине, на Брагинщине, когда срочно нужно было уезжать в 1986 году после чернобыльской катастрофы. Но разве в этом суть? Главное, годы службы остались в сердце. Сослуживцы, командиры, солдатская дружба – всё это помню до сих пор.

Сегодня, работая с детьми, понимаю, как важно прививать нашей молодежи чувства патриотизма и любви к Родине. Убежден, защитник Отечества – человек, для которого понятия долга, чести, совести не утратили своего значения. Он принимает решения, берет на себя ответственность, заботится и помогает окружающим. И не потому, что так надо, а потому, что по-другому не может.

Александр Хвесько, врач Буда-Кошелевской ЦРБ:



– Срочную службу проходил в 1985-1987 годах: первые полгода – в автобате в Загорске, что в Подмосковье, а потом полтора года – в Венгрии, в Белом городе и Будапеште в инженерных войсках. Дважды писал рапорт о переводе на службу в Афганистан. К сожалению, дважды его отклоняли. Считаю, что армия – школа жизни, делающая из юнца настоящего мужчину, который может постоять за себя. Также глубоко убежден, что Родину защищать нужно. Эту мысль я и передал своим сыновьям.

Петр Грейнер, ветеран Великой Отечественной войны, старший лейтенант, уроженец Буда-Кошелевского района.

Уважаемые читатели, 23 февраля исполнилось бы 98 лет нашему земляку Петру Брониславовичу Грейнеру. Мы просто не имели права пройти мимо этой даты и не вспомнить о герое.

Когда началась война, Петру исполнилось лишь 18. После окончания трехмесячных военных курсов он был отправлен на фронт командиром артиллерийского подразделения. Принимал участие в обороне Сталинграда. В декабре 1942 года в одном из ожесточенных боев был тяжело ранен в обе ноги. Был найден без сознания медсестрами, которые вдвоем вытащили его с поля боя. После лечения в госпитале Петр Брониславович трудился в тылу, приближая день Победы.

За храбрость и мужество наш земляк удостоен ордена Отечественной войны I степени, награжден медалью «За боевые заслуги». Примечательно, что Петр Грейнер – наш коллега: в послевоенные годы был главным редактором газеты «Авангард».

Мы также напоминаем, что проект «Это наша память» продолжается. Ждем от вас писем, фотографий, рассказов об отцах, дедах, прадедах – защитниках Отечества.

Ирина Палубец, Наталья Логунова

Фото Ирины Палубец, из личных архивов

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