Самые распространенные среди нарушений правил пешеходами: пересечение проезжей части в неустановленном месте, нахождение в нетрезвом состоянии, неожиданный выход на проезжую часть из-за транспорта, сооружений или других препятствий, движение по краю дороги в попутном направлении автомобилей, неиспользование световозвращающих элементов в темное время суток. Ряд столкновений и опрокидываний транспортных средств на дороге вызван и неправильными действиями пешеходов, в результате которых водитель вынужден предпринимать экстренные меры во избежание аварийной ситуации.

Пешеходам необходимо повышать личную ответственность за поведение на дороге, развивать навыки постоянного контроля за изменением дорожной обстановки. Ведь взаимоуважение между водителями и пешеходами – лучшая профилактика ДТП.

Подготовила Елена БЕЛКО