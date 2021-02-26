В рамках Единого республиканского дня безопасности и с целью пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися первых классов начальной школы и средней школы №1 райцентра встретился инспектор дорожно-патрульной службы отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел райисполкома Александр Васильцов.

Детская безопасность на дорогах – составная часть заботы государства о здоровом и безопасном образе жизни ее юных граждан. К сожалению, проблема предупреждения аварийности и, как следствие, смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий не теряет своей актуальности, поэтому данной проблеме уделяется повышенное внимание.

Общаясь с первоклассниками, представитель Госавтоинспекции рассказал ребятам, как нужно вести себя на дороге, о пользе фликеров и детских удерживающих автомобильных устройств. Следует отметить, что и сами школьники продемонстрировали отличные знания Правил дорожного движения, активно отвечали на вопросы и разбирались в различных дорожных ситуациях.

В завершении встречи Александр Васильцов вручил ребятам подарки от КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», который в нынешнем году отметил свое 70-летие, – фликеры с фирменным логотипом предприятия. Теперь можно быть уверенными, что самые юные школьники будут заметны в темноте.

– Наша общая задача – научить ребенка безопасно вести себя и ориентироваться в дорожных ситуациях, воспитать сознательное отношение к выполнению ПДД, тогда удастся избежать многих неприятностей и самое главное – сохранить жизнь и здоровье наших детей, – резюмировал сотрудник ГАИ.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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