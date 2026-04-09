Прокуратурой Буда-Кошелевского района направлено в суд уголовное дело в отношении жителя района, которому органом предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 421 Уголовного кодекса Республики Беларусь (несоблюдение требований превентивного надзора).

Согласно предварительному расследованию, обвиняемый, неоднократно ранее судимый, будучи лицом, в отношении которого судом установлен превентивный надзор, без уважительных причин в течение года допускал нарушения требований: игнорировал обязательную явку (4 раза в месяц) в органы внутренних дел для регистрации, за что был привлечен к административной ответственности. Подобные действия влекут и уголовную ответственность в виде ареста или лишения свободы сроком до 1 года.

Окончательное решение по делу вынесет суд.

По информации районной прокуратуры подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО