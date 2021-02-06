Здесь интересно, весело и хочется творить!

Именно так в один голос воскликнули самые юные учащиеся класса изобразительного искусства Буда-Кошелевской школы искусств при встрече. И это вовсе не удивительно: в царстве красок, карандашей и мольбертов каждый учебный день наполнен творчеством и вдохновением.

О том, что ребята с удовольствием постигают не только основы художественного мастерства, но и живут активной творческой жизнью, свидетельствует очередная победа на областном конкурсе. В январе на базе Гомельского художественного колледжа были подведены итоги областного конкурса детского творчества «В ожидании рождественских чудес». Юные художники со всех уголков Гомельщины представили свои творения в различных номинациях: живописи, графике, фотографии. Наши ребята отличились в номинации «Открытка» и стали абсолютными победителями. Так, Валерия Зятикова и Марина Болбасова – обладатели первого места, Елизавета Попова и Елена Слепцова получили почетное второе.

Руководит всем процессом молодой, но опытный педагог Ирина Лашкевич. Как она отметила, сегодня более 40 учащихся занимаются в разных классах. 10 ребят приезжают на занятия даже из Николаевки, Рогини, Пенчина и Радеево. Учебный процесс организован в форме групповых занятий. Но всегда есть возможность творить индивидуально, особенно это касается старших ребят.

– На протяжении пяти лет учащиеся постигают тонкости таких учебных дисциплин, как рисунок, живопись, композиция и история искусств. Больше всего любят композицию, так как здесь фантазия выходит на первый план, – делится Ирина Александровна. – И мне самой это больше нравится: с детьми можно и поговорить, и порассуждать. А после освоения обязательного материала на каждом уроке наступает самый интересный этап – минуты творчества.

Обучение в школе искусств – только первая ступенька профессионального художественного образования. В этом году 7 ребят получат свидетельства об окончании художественного отделения. Выпускники уже сейчас работают над дипломными итоговыми работами по живописи и рисунку и представят их на суд экзаменационной комиссии в мае. Статус выпускника школы искусств – хороший бонус для тех, кто решил поступать в профильное учебное заведение – Гомельский художественный колледж или столичный университет культуры. К слову, наши выпускницы Алина Полякова и Елизавета Ефименко являются учащимися художественного колледжа в Гомеле. Для остальных годы, проведенные в стенах художественных классов, вовсе не проходят бесследно. Во-первых, это труд: уроки, оценки, домашние задания – всё, как в обычной школе, причем параллельно с основным обучением. Это время новых знакомств и дружбы. Ну и, конечно, развитие у ребенка художественного мышления и эстетического вкуса, которые, несомненно, пригодятся ему в жизни.

Поэтому, уважаемые родители, если вы видите склонность своего ребенка к рисованию, не раздумывайте, приводите в школу искусств. Ведь вложенное в ребенка в детстве вернется ему во взрослой жизни многократно.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива Буда-Кошелевской школы искусств