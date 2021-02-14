Многое объединяет в педагогической деятельности учителей Буда-Кошелевской детской школы искусств Ольгу Радченко и Наталью Язепову: закончив музыкальное училище в Гомеле, уже три десятка лет они преподают музыку местным ребятишкам, у них одна запись в трудовой книжке о приеме на работу, но самое главное, обе беззаветно служат музыкальному искусству, преданы своей школе и своим ученикам.

Наталья Язепова, учитель по классу баяна и аккордеона, помнит всех своих 58 учеников, даже то, какое произведение каждый из них исполнял в свое время. Среди них – 9 воспитанников, которые в дальнейшем продолжили образование в колледже искусств им. Н.Ф. Соколовского и педагогическом колледже им. Л.С. Выготского. А одна из учениц Юлия Суздалева – уже магистр искусств, преподаватель в Уваровичской школе искусств, ее коллега. Воспитала наставница и целую династию музыкантов-аккордеонистов Оксенюк – Екатерину, Давида и Елизавету.

Сегодня у Натальи Александровны 14 учеников, семеро из которых – выпускники. Так что весной серьезный экзамен предстоит держать не только юным музыкантам, но и педагогу. Уроки по классу баяна и аккордеона проходят индивидуально, здесь важно всё – настроение ученика, его настрой на работу, и очень важно, чтобы педагог и ученик «находились на одной волне».

По мнению Натальи Александровны, занятия музыкой – не только огромный ежедневный труд как в школе, так и дома, но и общее развитие ребенка. Она до сих пор благодарна своим родителям, что много лет назад поддержали ее желание заниматься в музыкальной школе. С трепетом вспоминает директора музыкальной школы Виктора Котлярова, своего педагога Валентину Дудашенко.

Как педагог, она считает необходимым и участие юных музыкантов в конкурсах, где важен результат взаимодействия работы учителя и ученика, это стимул к профессиональному росту.

Ольга Радченко – преподаватель хорового класса и теоретических дисциплин. В ее кабинете всегда многолюдно, ведь учебный процесс организован в форме групповых занятий. Теория музыки – достаточно сложный предмет для восприятия, но уроки педагога наполнены игровыми моментами, наглядными образами. Научить слышать и понимать музыку, когда каждая нотка не просто значок, пробудить в ребенке любовь к прекрасному – большой труд, требующий знаний, терпения и настойчивости. Ученики Ольги Феликсовны – победители областных олимпиад по музыкально-теоретическим дисциплинам. А Евгения Балюнова, закончив колледж искусств по специальности «Музыковедение», в настоящее время преподает в Добрушской школе искусств.

Второе направление в деятельности педагога – хоровое пение, которое, по словам Ольги Феликсовны, – настоящая феерия голосов. И любовь к хору у нее давняя: еще живя в Гомеле, на протяжении многих лет после занятий она спешила не домой, а в университет, где была участницей хоровой капеллы «Дзяннiца» при Гомельском госуниверсите им. Ф. Скорины, пела и в церковном хоре.

Особая гордость Ольги Радченко – образцовый ансамбль народной песни «Танок», который в этом году отметит свое десятилетие. Народная песня, белорусские традиции и обряды воспитывают у участников коллектива любовь к своей Родине, красоте и богатству национального наследия.

Наталья Язепова и Ольга Радченко из той плеяды педагогов, на занятия к которым хочется спешить, ведь в каждом ребенке они видят огромный потенциал, богатый внутренний мир и творческую личность.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец