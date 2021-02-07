9 февраля свой праздник отметят стоматологи, а еще это день святой мученицы Аполлонии – покровительницы врачей, а также тех, кто страдает от зубной боли.

Екатерина МАРЦЕЛЕВА, жительница райцентра:

– Я отношусь к числу тех, кто считает красивую улыбку визитной карточкой человека, поэтому зубам уделяю повышенное внимание. Дважды в год, а то и чаще, в обязательном порядке иду к стоматологу. Причем долгое время хожу к одному и тому же специалисту, которому всецело доверяю. Согласитесь, здорово, когда находишь своего врача. Ранее по ее совету уже прибегала к таким услугам, как отбеливание и снятие зубного камня, и очень довольна результатом. Признаюсь, никогда не испытывала страха перед зубным кабинетом. Иду туда с удовольствием, ведь под умелыми руками хорошего стоматолога бояться абсолютно нечего.

Лидия ВЕСЕЛКОВА, учитель русского языка и литературы Широковской

средней школы:

– Мне с зубами повезло, поэтому стоматолога посещаю по мере необходимости. Конечно же, ежедневно соблюдаю такие процедуры, как обязательная чистка зубов утром и вечером, полоскание полости рта после еды. Повезло, что в нашем сельском населенном пункте есть зубной врач, к которому можно обратиться в случае какой-либо проблемы. Да и ребятам, благодаря содействию специалиста, стало легче прививать необходимые навыки по гигиене зубов. Красивые улыбки школьников и отсутствие страха перед стоматологом – наша общая заслуга.

Никита КОРЧЕВСКИЙ, Артем КАРПОВ и Владимир ШЕВЦОВ, учащиеся Широковской средней школы:

– Страха перед стоматологом никогда не испытывали, ведь руководствуемся главным правилом: легче правильно ухаживать за зубами, чем потом их лечить. В обязательном порядке дважды в год посещаем профилактические осмотры у врача и тщательно чистим зубы. Так как мы любим сладкое и газировку, а в течение дня нет возможности почистить зубы, на помощь приходит жевательная резинка. Но и ею мы не злоупотребляем, все должно быть в меру.

Ксения ЗАЙЦЕВА и Ульяна ГАЛУЗА, учащиеся Широковской средней школы:

– Состояние наших зубов постоянно проверяет зубной врач. Он рассказывает нам, как правильно за ними ухаживать. Сейчас у нас меняются молочные зубки и появляются постоянные, и чтобы потом они не болели, их нужно тщательно чистить утром и вечером. Стоматолога мы нисколько не боимся, ведь лечить зубы совсем не больно и не страшно. А еще мы участвуем в различных мероприятиях и конкурсах рисунков, посвященных здоровому образу жизни и здоровью зубов. Чтобы улыбка была красивой, зубы должны чистить и взрослые, и дети.

Мнениями интересовалась Ольга ЧЕРНЯКОВА

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