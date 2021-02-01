С 1 марта, когда в силу вступят новые КоАП и ПИКоАП, белорусских водителей ждут несколько важных изменений.

К примеру, сумма штрафа и срок лишения водительских прав за пьяную езду будут зависеть от степени опьянения водителя. Так, если медосвидетельствование покажет в организме водителя от 0,3 до 0,8 промилле, сумма штрафа составит 100 базовых величин (или 2900 руб.), а водительских прав лишат на три года. Если степень опьянения окажется больше, придется заплатить 200 базовых (5800 руб.), а права заберут на 5 лет. Мы узнали у жителей райцентра их мнения по поводу нововведений в КоАП.

Олег СТАРОСТЕНКО, предприниматель:

– По вине пьяных водителей в основном страдают невинные люди: пассажиры, велосипедисты, пешеходы, среди которых немало детей. А виновники аварий остаются живы-здоровы: пьяному действительно море по колено. В таком состоянии им не страшны ни наказания, ни возможные последствия. Как правило, садясь за руль, они вполне осознают, что делают, но надеются, что «пронесет». Как по мне, необходимо даже ужесточить наказание, вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Самый действенный способ – арест. Причем не на пару месяцев, а дольше. Таких безответственных людей необходимо наказывать публично: рассматривать на заседаниях исполкома, освещать решения в СМИ, чтобы другим неповадно было. Тогда кто-то, может, и задумается, стоит ли употреблять перед тем, как сесть за руль.

Татьяна ПАВЛЮКОВА, заместитель директора по идеологической работе лесхоза:

– Моя идея проста и очевидна: за езду подшофе человек должен отвечать не только лишением прав. Как по мне, так размер штрафов нужно еще увеличить. Не можешь контролировать себя добровольно – будешь очень долго расплачиваться рублем. Лишение прав тоже, на мой взгляд, не действует. Знаю тех, кого лишили, но они продолжают рулить. Пусть не каждый день, но все же… Для искоренения проблемы требуются самые жесткие меры, выпивох жалеть нельзя, из-за них страдают невинные люди.

Николай ТИМОШЕНКО, пенсионер:

– Пьяный водитель – угроза для жизни. Людей, позволяющих себе выпить и сесть за руль, надо сразу же навсегда лишать прав на управление автомобилем, а не ждать, пока человек провинится второй раз. Выпил – иди пешком. Увеличение штрафов не приветствую, потому что если уж кто-то выпил и решил сесть пьяным за руль, то вряд ли он о последствиях задумается. А вот по семейному бюджету штраф в 100 базовых ударит крепко.

Юрий МАКСИМЕНКО, главный ветврач филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод»:

– Как автолюбитель с восьмилетним стажем вождения, могу с уверенностью сказать, что все ужесточения, касающиеся езды в нетрезвом виде, считаю вполне обоснованными. Все мы знаем, сколько бед приносят водители, позволившие себе сесть за руль, выпив спиртное. Самое печальное, что зачастую их жертвами становятся ни в чем неповинные люди. На мой взгляд, меры наказания можно сделать еще строже, чтобы всем любителям пьяной езды неповадно было. Уверен, только такими радикальными мерами мы сможем дисциплинировать водителей и обеспечить порядок на дорогах, а значит, сохранить жизни и здоровье других участников дорожного движения.

Ирина ШУТОВА, Ольга МАРЦЕЛЕВА, фото авторов