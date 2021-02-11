VI Всебелорусское народное собрание открывается сегодня во Дворце Республики в Минске, сообщает БЕЛТА.

Делегаты обсудят итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку — обеспечение социальной стабильности в обществе и увеличение благосостояния граждан благодаря качественному росту экономики, наращиванию социального капитала, созданию комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые задачи — сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, запустить новый инвестиционный цикл.

Доклад Президента традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Основными результатами станут рост ВВП в реальном выражении в 2025 году не менее чем в 1,2 раза, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 года, рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза, наращивание экспорта товаров и услуг — более $50 млрд в 2025 году, увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза, включая рост пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, а также увеличение производительности труда в промышленности в 1,3 раза. Ключевые приоритеты пятилетки — счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

VI Всебелорусскому народному собранию предшествовала большая подготовительная работа, что стало его отличительной чертой. По всей стране прошли диалоговые площадки, где абсолютно каждый мог высказать свои предложения. Все они были аккумулированы и легли в основу повестки этого масштабного форума. Кроме того, предложения от граждан принимались на сайт VI Всебелорусского народного собрания. Они также обработаны и учтены при подготовке к ВНС.

На этот раз делегатами выбраны 2,4 тыс. человек. С учетом приглашенных общее количество участников ВНС достигает 2,7 тыс. Традиционно это представители всех слоев общества и регионов. В частности, среди делегатов парламентарии составляют 6,8%, представители промышленности, строительства, транспорта — 30%, органов госуправления — 14,8%, АПК — 8,2%. Социально-культурную сферу, сферу услуг и СМИ на ВНС представят 25,9% от общего числа участников, силовой блок — 4,1%, частный бизнес — 2,7%. От пенсионеров делегированы 5,9%, от учащихся и студенчества — 1,5%.

Чуть более трети делегатов — женщины. Молодежь до 30 лет составляет 6,3%, в возрасте 31-40 лет — 17,3% делегатов, 41-50 лет — 35,9%, 51-60 лет — 29,7%, старше 60 лет — 10,8%.

Во время встречи делегатов

Делегаты от Гродненской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск

Во время Всебелорусского народного собрания выступит с докладом Президент Беларуси Александр Лукашенко. Доклад белорусского лидера традиционно планируется в первый день работы ВНС. Открытие форума, доклад главы государства и выступления участников будут транслироваться в прямом эфире по белорусским телеканалам и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция будет также доступна на сайте VI Всебелорусского народного собрания и интернет-площадках ведущих государственных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 11:00.

Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе ВНС и 12 февраля.

Телеверсию Всебелорусского народного собрания зрители смогут увидеть 14 февраля в вечернем эфире белорусского телевидения.-0-