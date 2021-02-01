Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков учрежден Генеральной Ассамблеей ООН на 42-й сессии в 1987 году и отмечается ежегодно 1 марта в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.

Сегодня наркомания поразила все страны мира. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3-х до 4-х процентов жителей планеты употребляют наркотики.

В Республике Беларусь под наблюдением врачей психиатров-наркологов в настоящее время находится более 15 тысяч пациентов, которые употребляют наркотические средства. Вместе с тем, данные официальной статистики не в полной мере отражают реальную картину распространенности наркомании. Часть наркопотребителей не попадает в поле зрения медицинских работников.

К сожалению, в настоящее время наркомания является очень прибыльным бизнесом, позволяющим обогащаться на несчастьях других. Местами сосредоточения наркоторговли по праву считаются государства Ближнего и Среднего Востока, Азии. Поставщиком мирового масштаба героина является Афганистан. Немалую долю в распространении наркотических средств занимают также страны Латинской Америки.

На глобальном уровне самым распространенным наркотиком является каннабис – этот термин объединяет все производные конопли, такие как марихуана, гашиш и некоторые другие. Его употребляют от 2,6% до 5% населения земли. Второе место занимают синтетические наркотики-стимуляторы амфетаминовой группы – от 0,3 до1,2%. С экстази – под этим словом понимается целый ряд препаратов той же амфетаминовой группы – так или иначе знакомы ориентировочно 0,2-0,6% взрослого населения Земли, с кокаином – 0,6-0,8%. Опиоиды, к категории которых относится в первую очередь героин и сходные с ним по воздействию вещества, хотя бы раз в год употребляли от 0,6 до 0,8% людей.

Особое внимание уделяется профилактике потребления наркотиков. Правильно организованная профилактика может спасти гораздо больше людей, чем самые лучшие современные методы и способы лечения. Основной акцент по профилактике наркопотребления делается на группах подростков и молодежи как наиболее подверженных риску потребления наркотиков. Наркомания – проблема не только медицинская. Успешная профилактика наркомании возможна только в тесном межведомственном взаимодействии. Важным является: снижение факторов риска, приводящих к зависимости от психоактивных веществ; усиление факторов, которые понижают восприимчивость к психоактивным веществам.

Наркомания – тотальное поражение личности, к тому же в подавляющем большинстве случаев сопровождающееся осложнениями со стороны физического здоровья.

К негативным медицинским последствиям относятся: наличие ряда соматических заболеваний у пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С, преждевременная смертность.

К негативным социальным последствиям наркомании относятся: низкий процент трудовой занятости, высокая частота криминогенного поведения и судимостей, нарушения семейных связей.

Принимающий наркотики человек, постепенно утрачивает самоуважение, уничтожает свои лучшие нравственные качества, становится психически не вполне нормальным, теряет друзей, потом семью, не может приобрести профессию или забывает ту, которой раньше владел, вовлекается в преступную среду и, наконец, медленно и верно разрушает свое тело.

Число людей, употребляющих наркотики, ежегодно возрастает и, как было отмечено ранее, превышает 3% всего населения земного шара. Угрожающими стали последствия наркозависимости, растет число несовершеннолетних наркоманов, женщин. Средний возраст детей — юных наркоманов достиг уже 13-14 лет. Пристрастие к наркотикам оборачивается трагедией для самих наркоманов, горем для их родителей и массой серьезных проблем для учителей, воспитателей. Проблемы эти при всей их серьезности и даже трагичности очень деликатны и требуют осторожного, взвешенного подхода.

Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом способствует внедрению в общественные массы серьезной проблемы нашего времени – проблемы наркомании. Необходимо знать, что в Республике Беларусь дети и взрослые, потребляющие наркотики, могут получить необходимую наркологическую помощь, в том числе анонимно. Вы можете получить информационную помощь в трудной жизненной ситуации.

Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в любой точке земного шара. Только благодаря усилиям совместной борьбы можно рассчитывать на положительные результаты в решении глобальной проблемы современности – наркомании.

Призываем ВСЕХ отказаться от наркотиков, табака и алкоголя, сказать твёрдое «нет», людям угощающими наркотиками и алкоголем, избегать ситуаций, связанных с употреблением психоактивных веществ, и выбрать жизнь, спорт, здоровый образ жизни!

01.03.2021 г. в рамках проведения Международного дня борьбы с наркоманией в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «горячая» телефонная линия с врачом — психиатром — наркологом Головневой А.С. по телефону 7-66-44 с 11.00 до 13.00.