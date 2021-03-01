В Мотылевке горела баня



Пожар деревянного строения произошел среди белого дня 18 февраля в одном из домовладений в поселке Мотылевка Кривского сельсовета. Огнем повреждены кровля и потолочное перекрытие деревянной бани 3х4 метра. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

РОЧС напоминает: причинами пожаров в бане часто становятся трещины в самой печи, в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому следует регулярно проводить чистку печи и вовремя устранять появившиеся дефекты.

Было бы чем поживиться, а остальное – дело техники



Нисколько не изощрялся в способе проникновения внутрь здания бывшей школы в Радеево неработающий 27-летний житель Теклевки. 20 февраля около 23.00 с целью наживы он, разбив стекло, проник в производственное помещение фермерского хозяйства и похитил сварочный аппарат, 100 метров кабеля.

Хозяин имущества уже на следующий день обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. 22 февраля по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь.



Только через окно



Тем же способом, только не битьем, а вынув стекло из окна, воспользовалась семейная пара из Новой Гусевицы. 11 февраля в 19.00 супруги проникли в частный дом в Гусевице и похитили спиртные напитки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Хватило и четверти часа



Денежных средств в размере 90 рублей буквально за 15 минут лишилась пенсионерка из райцентра. Деньги были похищены с карт-счета в ОАО «АСБ Беларусбанк». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА