Напомним, в Буда-Кошелевском районе вакцинировались российским препаратом от коронавируса «Спутник V» 100 человек. Это преимущественно медики и 22 работника сферы образования. Прививки они получили совершенно бесплатно и на добровольной основе с интервалом в 21 день, поскольку вакцина «Спутник V» двухдозная. Полноценный иммунитет должен сформироваться именно после второго укола.

К слову, массовую вакцинацию Минздрав анонсирует на апрель 2021 года. Привиться смогут все желающие, которые не имеют противопоказаний. Беларусь уже произвела первую пробную партию российской вакцины, заявленная эффективность которой более 90%. Она также будет бесплатной.

Все желающие пройти вакцинацию для профилактики Covid-19 могут оставить предварительную заявку по телефону 7-22-10

в прививочном кабинете райполиклиники либо по месту жительства в АВОП или ФАП.

Кстати, на утро 2 марта на вакцинирование записалось порядка 700 человек.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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