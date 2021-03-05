Венец труда: в Буда-Кошелеве прошла церемония награждения победителей ежегодного социально-экономического соревнования среди трудовых коллективов

Поистине знаковое событие для всей Будакошелевщины сегодня состоялось в районном Доме культуры. Более 100 заслуженных наград было вручено предприятиям, организациям, труженикам разных отраслей по итогам 2020 года.

До начала мероприятия в холле дома культуры развернулись выставки предприятий города и района.

По традиции на празднике было исполнено немало ярких концертных номеров. Их зрителям дарили лучшие артисты и коллективы районного Дома культуры, Уваровичского центра детей и молодежи, детских школ искусств.

Слово для открытия торжественного мероприятия было предоставлено председателю районного исполнительного комитета Анатолию Гапонику.

Глава района, обращаясь к присутствующим, поблагодарил их за труд, работу на общий результат. По доброй традиции Анатолию Гапонику вручили каравай урожая 2020-го года.

Наступил ответственный момент и началась церемония награждения.

Победителям в районном социально-экономическом соревновании вручены Переходящие призы, Почетные дипломы, с правом занесения на Доску Почёта.

Итак, среди предприятий в отрасли сельского хозяйства победителями признаны:

– по темпу роста валовой продукции – ОАО «Николаевка» (директор Виктор Матюшенко);

— по производству зерна – РУП «Белоруснефть-Особино» (директор Евгений Лукомский);

–по заготовке кормов – ОАО «Николаевка» (директор Виктор Матюшенко);

– по производству молока – ОАО «Юбилейный-Агро» (директор Владимир Маслов);

– по производству мяса – – ОАО «Николаевка» (директор Виктор Матюшенко).

Среди предприятий в отрасли промышленности, строительства и лесного хозяйства:

– Дипломом I степени награждается ООО «Романовский мясоперерабатывающий комбинат» (директор Игорь Тронец);

– Дипломом II степени награждается ООО «Вахавяк Плюс» (директор – Александр Трохимчук);

– Дипломом III степени награждается ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» (директор Сергей Лозко).

Среди предприятий и организаций транспорта, связи, потребительской кооперации, организаций, оказывающих услуги населению, дорожно-эксплуатационный участок, банки и страховые организации:

– Дипломом I степени награждается Буда-Кошелевский участок электросвязи Жлобинского зонального узла электросвязи Гомельского филиала Республиканского Унитарного Предприятия «Белтелеком» – (директор Галина Федотова);

– Дипломом II степени награждается Представительство Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району филиала «Белгосстраха» по Гомельской области Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» (директор Людмила Журавлева);

– Дипломом III степени награждается Буда-Кошелевский участок почтовой связи Гомельского регионального узла почтовой связи Гомельского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» (директор Татьяна Зятикова).

В отрасли малого бизнеса:

– в сфере промышленности с численностью работающих до 100 человек Дипломом 1 степени награждается ООО «Профизол» (директор Анжелика Войтонович):

– в сфере торговли с численность работающих до 100 человек Дипломом 1 степени награждается ОДО «АлВикОл» (директор Алексей Котляров);

– лучшим индивидуальным предпринимателем с вручением диплома 1 степени стал индивидуальный предприниматель Виталий Боженков.

Среди учреждений общего среднего образования с количеством учащихся 100 и более человек:

– Дипломом 1 степени награждается коллектив ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района» (директор Михаил Борисевич).

Среди учреждений общего среднего образования с количеством учащихся до 100 человек:

–Дипломом 1 степени награждается коллектив ГУО «Пенчинская средняя школа Буда-Кошелевского района» (директор – Татьяна Кузьменко).

Среди учреждений дошкольного образования:

– с комплектностью 4 и более групп Дипломом 1 степени награждается коллектив ГУО «Дошкольный центр развития ребенка города Буда-Кошелево» (заведующий Галина Кураликова);

– среди малокомплектных дошкольных учреждений Дипломом 1 степени награждается коллектив ГУО «Пенчинский детский сад Буда-Кошелевского района» (заведующий Оксана Чечко).

Среди учреждений культуры:

– Дипломом 1 степени награждается коллектив государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека» ( директор Оксана Разаханова);

– Дипломом 1 степени награждается коллектив государственного учреждения образования «Буда-Кошелевская детская школа искусств» – (директор Людмила Ветошкина).

Среди учреждений здравоохранения:

– Дипломом 1 степени награждается коллектив гинекологического отделения УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница», перепрофилированное в инфекционное (заведующий Татьяна Шатон);

– среди фельдшерско-акушерских пунктов Дипломом 1 степени награждается коллектив «Краснознаменского фельдшерско-акушерского пункта» (заведующий Екатерина Заикина);

– среди амбулаторно-поликлинических учреждений и участковых больниц Дипломом 1 степени награждается коллектив Широковской амбулатории врача общей практики (заведующий Елена Гвоздь).

Среди коллективов физической культуры, спорта и туризма:

– Дипломом 1 степени награждается коллектив РУП «Белоруснефть-Особино» (директор Евгений Лукомский);

–в номинации «Лучший сельский исполнительный комитет»:

– с численностью населения до 1500 Дипломом 1 степени награждается – Губичский сельский исполнительный комитет (председатель Лилия Торманова);

– с численностью свыше 1500 человек Дипломом 1 степени награждается Уваровичский сельский исполнительный комитет (председатель Виталий Пантелеенко).

Почетным званием «Человек года» с вручением Свидетельства Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, специального приза и с занесением на районную Доску Почёта награждаются:

–в номинации «Служу Отечеству» – Александр Васильцов, капитан милиции, инспектор дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции отделения Госавтоинспекции милиции общественной безопасности ОВД Буда-Кошелевского райисполкома;

–в номинации «Мастер» – Виталий Карпинский, заведующий филиалом «Гусевицкий центр ткачества» государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры»;

– в номинации «Лидер» – Валентина Жукова, управляющий в производстве по делу об экономической несостоятельности Белорусско-Нидерландского предприятия «АМИПАК» ОАО;

– в номинации «Открытие» – Игорь Венцель, учитель обществоведения ГУО «Коммунаровская средняя школа Буда-Кошелевского района»;

– в номинации «Призвание» – Людмила Ветошкина, директор государственного учреждения образования «Буда-Кошелевская детская школа искусств»;

– в номинации «Человек на земле» – Федор Киселевский, глава фермерского хозяйства «Днепр-Агро»;

– в номинации «Руководитель» – Виктор Сивак, исполнительный директор ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

С вручением Почетного диплома, памятной ленты «Лучший по профессии» и занесением на Доску Почета среди работников основных профессий лучшими признаны:

– в отрасли растениеводства — Николай Долич, заместитель директора по сельскому хозяйству РУП «Белоруснефть-Особино»;

– в отрасли животноводства — Анатолий Рогов, оператор по доращиванию крупного рогатого скота КСУП «Губичи»;

– в отрасли механизации — Олег Бунделев, тракторист-машинист ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»;

– лучший специалист в сельском хозяйстве — Татьяна Рапинчук, главный экономист ОАО «Юбилейный-Агро»;

– лучший работник промышленного предприятия — Александр Иваницкий, водитель погрузчика, бригадир участка погрузочно-разгрузочных работ Белорусско-Нидерландского совместного предприятия «АМИПАК» ОАО;

– лучший работник лесного хозяйства — Николай Юденков, начальник пожарно-химической станции ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»;

– лучший строитель — Александр Мешков, начальник ремонтно-строительного подразделения КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»;

– лучший мелиоратор – Иван Толканов, машинист экскаватора коммунального мелиоративного унитарного предприятия «Буда-Кошелевское предприятие мелиоративных систем»;

– лучший работник дорожной службы – Сергей Дудашенко, тракторист Буда-Кошелевского ДРСУ -184;

– лучший работник транспортной отрасли – Виктор Титоренко, слесарь по ремонту автомобилей участка «Уваровичи» филиала автобусный парк №1» ОАО «Гомельоблавтотранс»;

– лучший предприниматель – Алексей Котляров, депутат 28 созыва Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, член Совета по развитию предпринимательства;

– лучший продавец – Ольга Цыкунова, контролёр-кассир автомагазина общества с ограниченной ответственностью «Евроторг»;

– лучший работник общественного питания – Татьяна Буденкова, заведующая столовой СУП «Андреевка»;

–лучший работник сферы обслуживания – Михаил Сазонов, раскряжевник Буда-Кошелевского филиала коммунального унитарного предприятия по обеспечению топливом « Гомельоблтопливо»;

– лучший работник социального обслуживания – Алеся Афанасенко, социальный работник отделения социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района»;

– лучший работник коммунального хозяйства – Максим Лосев, мастер-электрик КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»;

– лучший работник почтовой и электрической связи – Зинаида Титуленко, почтальон отделения почтовой связи № 1 города Буда-Кошелево Буда-Кошелевского участка почтовой связи;

– лучший работник энергетической отрасли – Александр Лупиченко, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Буда-Кошелевских районных электрических сетей филиала Гомельские электрические сети РУП «Гомельэнерго»;

– лучший работник налоговых и финансовых органов, банковских и страховых организаций – Наталья Прищепова, начальник финансового отдела райисполкома;

– лучший работник в отрасли здравоохранения — Светлана Ядренцева, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница»;

–лучший работник в отрасли образования — Светлана Крикун, педагог дополнительного образования ГУО «Уваровичский центр детского творчества»;

– лучший работник в области физической культуры и спорта – Виктор Столыбко, тренер-преподаватель ГУСУ «Специализированная детско-юношеская Школа Олимпийского резерва «СПАРТА» Буда-Кошелевского района;

– лучший работник в сфере культуры – Наталья Пескова, учитель по классу хореографии ГУО «Буда-Кошелевская детская школа искусств»;

– лучший работник правоохранительных органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям – Андрей Гришманов, старший пожарный ПАСЧ 311.

В номинации «Лучший работник в отрасли птицеводства» победителем признано звено операторов птицефабрик и механизированных ферм по выращиванию бройлеров РУП «Белоруснефть -Особино» в составе Оксаны Ивановой, Валентины Яскиной, Дмитрия Архипцева и Сергея Иванова.

Лучшим работником в отрасли свиноводства стала Инна Майорчик, оператор по откорму свиней СУП «Андреевка».

Лучшими представителями органов территориального общественного самоуправления победителями стали:

– Лидия Лапицкая, помощник председателя Октябрьского сельского Совета депутатов;

– Елена Лапицкая, помощник председателя Широковского сельского Совета депутатов.

Заслуженные награды из рук председателя райисполкома Анатолия Гапоника получили герои «Жатвы-2020».

Среди сельскохозяйственных и иных организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции по наивысшему намолоту зерна и зернобобовых культур, победителем в номинации «Гран-При» признано РУП «Белоруснефть-Особино», первое место присвоено ОАО Экспериментальная база «Пенчин» (исполнительный директор Виктор Сивак), второе место – КСУП «Губичи» ( директор Михаил Рыбик), третье место – ОАО «Юбилейный -Агро» (директор Владимир Маслов).

Среди главных агрономов сельскохозяйственных и иных организаций Почетным Дипломом награждена Светлана Кузьменкова (СУП «Андреевка»).

Среди главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций Почетным Дипломом награжден Сергей Матюшонок (КСУП «Губичи»).

Среди старших комбайнеров и комбайнеров сельскохозяйственных и иных организаций:

– Дипломом 1 степени награждается экипаж комбайнеров в составе Евгения и Владимира Свердловых (КСУП «Кривск»);

– Дипломом 2 степени награждается экипаж комбайнеров в составе Максима Свердлова и Алексея Гончаренко (КСУП «Кривск»);

– Дипломом 3 степени награждается комбайнер ОАО «Николаевка» Александр Борисенко.

Среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций:

– Дипломом 1 степени награждается экипаж комбайнеров в составе

Николая Дворака и Александра Солоненко (КСУП «Кривск»);

– Дипломом 1 степени награждается комбайнер ОАО «Юбилейный– Агро» Дмитрий Глазунов.

Среди водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:

– Дипломом 1 степени награждается Анатолий Кураликов (ОАО «Юбилейный– Агро»);

– Дипломом 2 степени награждается Николай Устиненко (ОАО «Юбилейный– Агро»);

– Дипломом 3 степени награждается Михаил Дроздов ( ОАО

Экспериментальная база «Пенчин»).

Среди молодых водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку зерна от комбайнов:

– Дипломом 1 степени награждается Сергей Табаран (ОАО «Николаевка»);

– Дипломом 2 степени награждается Дмитрий Галуза ( СУП «Андреевка»);

– Дипломом 3 степени награждается Юрий Коротчиков

(ОАО «Юбилейный– Агро»).

Среди старших операторов зерносушильных установок:

– Дипломом 1 степени награждается звено зерносушильной установки в составе Алексея Авраменко и Виталия Немцева (ОАО

«Экспериментальная база «Пенчин»);

– Дипломом 2 степени награждается звено зерносушильной установки в составе Петра Царанкова и Валерия Карпенко (ОАО

«Экспериментальная база «Пенчин»).

Ну и конечно, в преддверии замечательного весеннего праздника чествовали и наших женщин. Почетные грамоты райисполкома и ценные подарки вручены:

В номинации «Женщина труженица»:

– Наталье Белячковой – продавцу ОАО «Буда-Кошелево Агросервис», Екатерине Курицкой – животновод ОАО «Экспериментальная база Пенчин», Ольге Качановой – животноводу филиала «Морозовичи — Агро» ОАО «Гомельский химический завод», Антонине Цыкуновой – начальнику производственно-технического отдела КЖУП «Буда- Кошелевский коммунальник», Наталье Аникеенко – кладовщику Буда-Кошелевского района Электрических Сетей филиала Гомельские электрические сети «Гомельэнерго», Ольге Попковой – методисту Государственного учреждения культуры «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека», Людмиле Медведевой – председателю первичной профсоюзной организации СУП «Андреевка», Светлане Киреенко – ведущему инженеру производственного отдела Буда-Кошелевского ДРСУ- 184, Татьяне Сивухе – секретарю приемной ГОЛХУ «Буда- Кошелевский опытный лесхоз», Ольге Емельяновой – ведущему экономисту СП «АМИПАК» – ОАО.

В номинации «Женщина-мать»:

– Валентине Васильковой – оператору по искусственному осеменению КРС Молочно-товарной фермы «Дуравичи» СУА «Андреевка», Надежде Аниськовой – оператору машинного доения ОАО «Уваровичи–Элит», Марин Назаренко – оператору птицефабрик и механизированных ферм РУП «Белоруснефть-Особино», Ольге Рабковой – председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Агрохимуслуги», Наталье Горуновой – помощнику воспитателя УО «Государственный ясли-сад «Светлячок» города Буда-Кошелево», Ольге Горбачевской – начальнику лесного питомника ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», Валентине Васьковой – председателю первичной профсоюзной организации ГУО «Буда-Люшевская средняя школа Буда-Кошелевского района», Ольге Пашкевич – уборщику служебных помещений Губичского сельского исполнительного комитета.

В номинации «Женщина–творец»:

– Анастасии Кононец – учитель по классу изобразительного искусства ГУО «Уваровичская детская школа искусств», Людмиле Хандаковой – преподавателю УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж», Ирине Искрицкой – педагогу дополнительного образования ГУО «Уваровичский центр детского творчества детей и молодежи Буда-Кошелевского района», Елене Пимаховой – вахтеру ГУО «Уваровичский государственный детский сад Буда- Кошелевского района», Татьяне Васильцовой – воспитателю ГУО «Гусевицкий государственный детский сад Буда-Кошелевского района», Надежде Соловьевой – помощнику председателя Кошелевского сельского Совета депутатов по населенному пункту Шарибовка.

В номинации «Женщина-руководитель»:

–Ирине Зыблевой – директору ГУО «Уваровичский центр детского творчества детей и молодежи Буда-Кошелевского района», Светлане Алексейковой – главному экономист филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», Юлии Слепцовой – начальнику отдела идеологической работы и социального развития РУП «Белоруснефть-Особино», Любови Мищенко – начальнику участка «Благоустройства и санитарной очистки» КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», Светлане Рыжовой – старшей медицинской сестре УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница», Маргарите Балыкиной – начальнику городского отделения почтовой связи города Буда-Кошелево, Екатерине Ковалевой – директору ГУО «Бушевский детский сад–средняя школа Буда-Кошелевского района», Людмиле Кузьменковой – казначею первичной профсоюзной организации КСУП «Губичи», Наталье Мацудовой – заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома.

Мы гордимся вашими достижениями и ждём самых высоких трудовых достижений и новых рекордов в 2021 году!

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.