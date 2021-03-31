Ученик 7-го класса Губичской средней школы Владислав Смелов завоевал Диплом I степени на VII Международном фестивале-конкурсе «Новые вершины-2021» в номинации «Художественное слово».

Вокал, хореография, инструментальная музыка, цирковое и театральное искусство, композиторское и песенное творчество, художественное слово, режиссура, журналистика, разговорный жанр, спорт, мода, черлидинг – VII Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины-2021» позволил более чем 6 000 ребят со всей Европы раскрыть все грани таланта.

Конкурс проходил дистанционно. Владислав читал произведение Артура Вольского «Дзедаў госць».

Добиться успеха школьнику помогли педагоги Марина Масленченко и Ирина Беленок, которые также были отмечены Благодарностями фестиваля-конкурса.

Поздравляем победителя с достойной наградой.