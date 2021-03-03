Сотрудники подразделений охраны района, гражданский персонал, ветераны и гости собрались накануне своего профессионального праздника в концертном зале центрального районного дома культуры.

С поздравительной речью выступили заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шпиганович, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко, главный врач центральной районной больницы Жанна Евтухова, директор РОС РГОО БООР Александр Машков.

– Уважаемые сотрудники и ветераны отдела внутренних дел! В этот знаменательный день, в преддверии нашего профессионального праздника, я обращаюсь со словами признательности за ваш нелегкий, но почетный труд во благо нашей Родины. Благодарю весь личный состав за верность долгу, за преданное служение народу и государству, за выдержку и выносливость. В этот день я хочу также выразить глубокую признательность нашим ветеранам. Именно вы, уважаемые ветераны, вносите огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передаете богатый опыт и лучшие традиции службы, оказываете всемерную поддержку семьям погибших. Для нас это бесконечно ценно. Непростые события 2020 года показали нам, что необходимо воспитывать патриотизм в наших детях, учить их любви к Родине. И в этом мы возлагаем большие надежды на вас. Пусть будет крепким ваше здоровье, сохраняется благополучие в ваших семьях, достигаются новые профессиональные успехи. Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ей и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине, – обратился к собравшимся начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун.

По традиции, в канун профессионального праздника состоялось вручение наград лучшим из лучших сотрудников районного отдела внутренних дел, среди которых были награды республиканского уровня.

Так, за многолетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел, образцовое и добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессиональное мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности Указом Президента Республики Беларусь медалью «За безупречную службу» третьей степени был награжден начальник отдела полковник милиции Виталий Подзерун.

За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, качественное выполнение особо важной, срочной работы, специальных заданий Приказом Главного управления уголовного розыска МВД Республики Беларусь нагрудным знаком отличия «За прафесійныя поспехі» награжден капитан милиции Михаил Балдуев.

Также вручены Благодарности Главного управления уголовного розыска, управления по гражданству и миграции Министерства внутренних дел РБ, дипломы и грамоты райисполкома. Состоялось и чествование лучших по профессии среди служб районного отдела внутренних дел.

Праздничное настроение всем присутствующим подарили творческие коллективы, индивидуальные исполнители и талантливые сотрудники отдела внутренних дел.

Закончилось мероприятие поздравительным флешмобом, подготовленным для сотрудников отдела учащимися гимназии райцентра.

Ирина ШУТОВА

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