За плечами Ивана Бондарчука из СУП «Андреевка» почти 30 лет работы в животноводческой отрасли. По его убеждению, чтобы добиться хороших надоев и привесов, в первую очередь необходимо должным образом накормить животных и обеспечить им соответствующие условия содержания. Этим незыблемым принципом он и руководствуется в работе, окружая вниманием и заботой своих подопечных.

Не секрет, что любое производство держится на людях. И от того, насколько добросовестно они относятся к своему делу, будет зависеть успешная работа предприятия в целом. В каждом коллективе есть свой костяк, те, на кого смело можно положиться, кто охотно делится своим опытом с другими. К их числу относится и Иван Бондарчук, животновод ДМБ «Заречье».

– На эту ферму я как пришел без малого тридцать лет назад, так и работаю здесь по сей день, – делится Иван Николаевич. – Родом я из Хойникского района, так что все премудрости сельской жизни мне знакомы с детства, да и родители всю жизнь трудились на земле. После школы поступил в Гомельское училище речного флота, где освоил профессию слесаря. Трудовой путь начинал в Гомельском конструкторском бюро «Луч». После армии устроился на завод «Коралл», где проработал 10 лет прессовщиком горячего стекла.

В Заречье, ставшее для нашего героя родным домом, он попал волей судьбы: сюда приехал к своей второй супруге. Сначала подался на заработки в один из показательных украинских колхозов, где год трудился телятником. Именно там и получил ценный опыт работы с животными, который пригодился ему в дальнейшем. Вернувшись домой, мужчина устроился животноводом на ферму «Заречье».

Сейчас он ухаживает за нетелями. Признается, что работа ему по душе, а иначе не отдал бы ей столько лет жизни. По его мнению, самое важное в уходе за нетелями, а их в группе 170 голов, – организация процесса кормления и хорошие условия содержания. Животное должно быть сыто и находиться в чистоте и тепле.

– Считаю, за какую бы работу человек не брался, он должен выполнять ее на отлично, тогда и результаты не заставят себя ждать, во всем нужен хозяйский подход. Санитарное состояние фермы как внутри производственных помещений, так и снаружи, ухоженные животные – это дело рук животноводов. Каждую свою подопечную, как говорится, знаю в лицо. Стараюсь угодить буренкам, чтобы в дальнейшем они отблагодарили надоями, – отмечает животновод.

Его рабочий день расписан буквально по минутам. Обязательный ранний подъем в 3 часа ночи, чтобы сделать зарядку и выполнить комплекс упражнений с гирями и штангой. По его словам, хорошая физическая форма – это не только залог здоровья, но и значительный плюс в работе, ведь практически весь день нужно провести на ногах. К 5 утра мужчина отправляется на первую дойку. В течение дня ему нужно накормить животных, следить за кормовым столом, убрать загоны. И так по нескольку раз в день. Иван Бондарчук уже привык к такому напряженному ритму. Только хорошо поработав, можно принести пользу хозяйству и получить достойную заработную плату.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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