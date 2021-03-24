Еще одной профсоюзной первичкой в районе стало больше: официальное свидетельство о ее регистрации выдано ОАО «Поиск Премиум».

Основное направление деятельности частного предприятия – переработка леса. Профсоюзная первичка на предприятии была создана в декабре 2020 года. И хотя коллектив здесь небольшой, всего 14 человек, свое желание стать членами профсоюза выразили 5 работников.

На днях председателю первичной профсоюзной организации ОАО «Поиск Премиум» Владимиру Ковалеву было вручено официальное свидетельство о регистрации и подписан коллективный договор. В его подписании приняли участие правовой инспектор труда областной организации Белорусского профсоюза работников леса и природопользования Владимир Шевцов и председатель районного объединения профсоюзов Татьяна Бурнышева.

Лидеру созданной профячейки пожелали успехов как в профессиональной, так и в общественной деятельности на благо коллектива. Татьяна Ивановна выразила уверенность, что профсоюзное членство на предприятии будет расти и немаловажную роль в этом будет играть коллективный договор, нормы которого предусматривают ряд гарантий членам профсоюза.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Татьяны Бурнышевой