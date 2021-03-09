6 марта в спортивном зале Коммунаровского дома культуры районным ФСК «Урожай» и Коммунаровской средней школой было проведено спортивно-массовое мероприятие по многоборью «Здоровье» среди учащейся молодежи, посвященное «Международному женскому дню». Мероприятие собрало около 70 участников. В программу соревнований включались четыре дисциплины: прыжки с места, подъем туловища из положения лыжа, отжимание у девочек и подтягивание у мальчиков. Соревнования проходили с веселым задором. Все участники и зрители мероприятия получили массу положительных эмоций.