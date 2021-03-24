На базе управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоялся семинар-совещание «Обеспечение здоровых и безопасных условий труда в период проведения весенне-полевых работ 2021 года».

Семинар был организован управлением сельского хозяйства и продовольствия райисполкома в рамках месячника безопасности в сельском хозяйстве при проведении весенне-полевых работ, который пройдет с 25 марта по 22 апреля.

Участие в семинаре-совещании приняли главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко, начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна Адашкевич, председатель райкома профсоюза работников АПК Елена Степаненко, а также главные инженеры и инженеры по охране труда сельскохозяйственных предприятий района.

Как отметил главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Кругляков, с приходом весны организации агропромышленного комплекса приступают к массовым механизированным полевым работам. Их выполнение предусматривает использование сложных и энергонасыщенных сельскохозяйственных машин, механизмов и агрегатов, управлять которыми должны квалифицированные, имеющие специальную подготовку работники. В этот период в целях профилактики производственного травматизма, обеспечения здоровых и безопасных условий труда руководителям и специалистам сельхозпредприятий необходимо обратить пристальное внимание на охрану труда. В своем выступлении Николай Николаевич подробно остановился на оформлении паспортов готовности к проведению весенне-полевых работ.

Главный государственный инспектор труда Гомельского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Дударенко акцентировал внимание собравшихся на неукоснительном соблюдении требований по охране труда, ведь от этого напрямую зависит безопасность и здоровье самих работников. Он также рассказал о несчастных случаях на производствах области и что нужно делать, чтобы их не допустить.

В целом, как показывает практика, своевременное и качественное проведение весенней посевной кампании зависит от реализации ряда организационно-технических мероприятий, включающих в себя в том числе и мероприятия по обеспечению безопасности при проведении всего комплекса работ. Создание здоровых и безопасных условий труда работникам – это ежедневная кропотливая работа на протяжении всего технологического процесса как руководителями и специалистами организаций, так и самими работниками.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото предоставлено райкомом профсоюза работников АПК