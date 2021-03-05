В преддверии 8 Марта в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко и историко-краеведческом музее состоялись презентации персональных выставок гомельского художника Олега Курашова «Солнечное настроение», художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет немеркнущих икон» и «Царство красок» художницы Екатерины Шубич.

В начале марта, когда природа еще только собирается проснуться от глубокого зимнего сна, в просторной галерее уже царят полифония красок и положительных эмоций, которые ценителям живописи дарит гомельский художник, главный хранитель фондов картинной галереи Г.Х. Ващенко Олег Курашов.

Искусство может быть глубоким и содержательным, а может просто передавать восторженные ощущения бытия. Цветы в искусстве символизируют радость, недаром их изображение сопровождает человечество с давних времен. Именно в жанре «натюрморт с цветами» творит Олег Курашов. Его работы – это удивительная и неповторимая красота цветочных композиций, их простота и очарование. Глядя на его картины, кажется, что цветы буквально оживают и вокруг витает их аромат. Художника отличает манера глубокой проработки пространства и цвета, его картины по-хорошему «мужские» и в то же время нежные, элегантные и утонченные.

Впрочем, на его работы лучше один раз посмотреть, ибо передать словами красоту и буйство красок довольно сложно.

Здесь же, в картинной галерее, можно увидеть еще одну авторскую выставку нашей землячки Екатерины Шубич «Царство красок». Она является свидетельством того, насколько притягательным и ярким может быть творчество, если в нем воплощаются душевная красота, оптимизм, жизнелюбие, позитив и способность видеть прекрасное.

Находясь на заслуженном отдыхе, у Екатерины Аркадьевны появилось время для занятия творчеством. Ведь личность она разносторонняя: плетет удивительные декоративные корзины, шкатулки и коробочки, изготавливает настенное панно, шьет оригинальные предметы домашнего обихода, мастерит необычные тряпичные куклы и занимается разведением цветов, причем делает все это первоклассно. А в минувшем году она решила попробовать себя в живописи. И, кажется, у нее это отлично получилось.

Хорошим подарком в канун Дня женщин стало открытие в историко-краеведческом музее выставки художницы из Молодечно Ядвиги Сенько. Творчество художницы, начиная с 1997 г., неразрывно связано с тематикой христианства. В это время женщина получила благословение Филарета митрополита Минского и Слуцкого Экзарха всея Беларуси на написание списов со всех известных в православном мире икон. На выставке большая часть православных икон, но есть и католические, а также известные библейские сюжеты.

Ядвигой Ивановной написано более 2000 икон и картин на христианскую тематику. Её работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и за пределами нашей страны. Работы художницы находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Англии, США.

Образы святых на ее иконах сияют неземной красотой. Без сомнения, они одухотворены силой небесной. Выставка «Свет немеркнущий», действительно, поражает, захватывает, завораживает.

Если хотите стать чуть ближе к христианскому миру и прикоснуться к духовному наследию, обязательно посетите экспозицию Ядвиги Сенько «Свет немеркнущий».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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