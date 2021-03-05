Своим появлением розы опередили людей примерно на 34 млн лет. Найдены ископаемые останки и окаменелости роз, указывающие на возраст около 50 млн лет.

Культурной розе примерно 5 тыс. лет.

Одно из древнейших изображений розы найдено на острове Крит и датируется примерно 2000 г. до нашей эры.

Современные розы: 300 видов роз, 30 тыс. сортов

Старейшая в мире роза -1000-летний куст у собора в Хильдесхайме (Германия), который уже почти достиг крыши этого здания.

Больше всего роз в мире — около 3 млн — продается в День святого Валентина.

Самая большая и самая маленькая роза:

Самая большая одиночная роза — куст Lady Banks (в США):

занимает площадь в 740 кв.м (площадь футбольного поля),

распускается более 200 тыс. бутонов.

Самая маленькая роза — роза сорта «Си» (по-испански — «Да»), ее бутоны не больше зернышка риса.

Библиотека Конфуция насчитывала около 600 томов о розах.

Шекспир в своих поэмах упоминал о розах более 50 раз.

Розовое масло* входит в состав 46% мужской и 98% женской парфюмерии.

Натуральное розовое масло — одно из самых дорогих, на международном рынке дороже золота и платины. Для получения одного килограмма розового масла требуется в среднем три тонны лепестков.

* по большей части синтетическое

Источник: Минский парниково-тепличный комбинат.

Белта