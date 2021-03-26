Юные вокалисты и танцоры из детской школы искусств показали свое мастерство.

В этот раз на сцене центрального районного дома культуры свои таланты демонстрировали учащиеся вокального и хореографических классов. На праздник песни и танца были приглашены родные и близкие ребят, которым юные воспитанники показали, чему научились у своих талантливых преподавателей. Ребята и учителя постарались создать на главной сцене района настоящую атмосферу праздника от встречи с искусством. Вокалисты и танцоры яркими и зажигательными номерами радовали зрителей и учителей, отдающих своим воспитанникам много сил и энергии для достижения успехов.

Ни один концерт нельзя представить без вокальных номеров. Преподаватели вокала Инна Емельянова и руководитель образцового ансамбля народной песни «Танок» Ольга Радченко вместе с ребятами подготовили композиции на русском и белорусском языках о родной земле, детстве, любви и творчестве.

Бурными аплодисментами зрители встречали воспитанников хореографического отделения, которым любовь к танцам прививают Наталья Пескова и Эмма Лавренова. Все танцевальные номера в исполнении как самых юных танцоров, так и более опытных ребят, отличались яркостью и динамичностью. С одинаковым и нескрываемым восторгом гости праздника искусств наслаждались народными танцами в исполнении образцового хореографического коллектива «Простор» и радовались первым успехам малышей из хореографического коллектива «Начинашки».

Следует отметить, что все концертные номера в исполнении юных, но весьма талантливых вокалистом и танцоров, конечно же, при поддержке их учителей, впечатляли своим разнообразием и высоким мастерством исполнения. Все, кто присутствовал на этом ярком празднике, соприкоснулись с удивительным миром творчества и окунулись в прекрасный и неповторимый мир искусства.

Отчетный концерт воспитанников ДШИ в очередной раз показал, что Будакошелевщина богата талантами. А воспитанники и коллектив школы искусств подтвердил свое мастерство, профессионализм, грамотность педагогов и одаренность их талантливых учеников.

Пожелаем ребятам и их педагогам достижения новых творческих высот и блестящего будущего!

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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