С августа 2020 года усилия Следственного комитета Республики Беларусь сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с массовыми беспорядками, умышленным уничтожением и повреждением имущества, сопротивлением, насилием и угрозами насилия в отношении должностных лиц. Каждому факту противоправных действий дается правовая оценка.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрена общая уголовная ответственность за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти (ст.293 УК, наказание от 5 до 15 лет лишения свободы) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций (ст.342 УК, наказание штраф или арест, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок).

В целях защиты сотрудников правоохранительных органов, иных представителей власти при исполнении служебных обязанностей от преступных посягательств в ряде случаев предусмотрена уголовная ответственность, из которых наиболее часто применяются: ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст.366 (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), ст.368 (публичное оскорбление Президента Республики Беларусь), ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей), ст.389 (угроза в отношении судьи или народного заседателя), ст.391 (оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия) УК.

В ближайшее время в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь поступит на рассмотрение законопроект о противодействии экстремизму. С учетом опыта других государств предлагается криминализировать все формы осуществления и обеспечения экстремистской деятельности.

С 1 марта 2021 года вступил в силу новый Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. Среди ряда нововведений – повышение ответственности за административные правонарушения против порядка управления. Также в КоАП внесли дополнение, касающееся ответственности родителей за вовлечение детей в несанкционированные массовые мероприятия.

Как отметил начальник Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Руслан Скоблик, в настоящее время расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении жителя района по ст.369 УК, который умышленно, с целью причинения ущерба авторитету государственной власти и нормальной деятельности органов власти в интернете, в телеграмм канале «Каратели Беларуси» опубликовал сообщение в отношении представителя власти, унижающее его честь и достоинство в связи с выполнением им служебных обязанностей. В ближайшее время данное уголовное дело будет передано прокурору для направления в суд.

Ольга МАРЦЕЛЕВА