Профессия животновода – одна из самых востребованных в сельскохозяйственной отрасли. И хотя в последнее время молодежь не особо стремится в сельскую местность, тем не менее есть и те, для кого работа в сельском хозяйстве приносит удовольствие и становится призванием. К их числу относится семейный дуэт Алексея и Николая Дворак из КСУП «Кривск». Последнее время отец и сын работают бок о бок на МТФ 1 «Центр» и показывают достойные результаты труда.

– С родителями мы приехали в Кривск из Ельского района в 1988 году, – рассказывает глава семейства Алексей Дворак, – так что здесь я уже свой, здесь обзавелся семьей, здесь же родились и выросли мои дети. В хозяйство пришел работать сразу после службы в армии. Сначала был механизатором, а потом меня позвали на ферму, где в то время не было слесаря. Правда, слесарем работал недолго, так как освободилось место животновода. С тех пор уже 24 года ухаживаю за крупным рогатым скотом.

С животными он хорошо ладит, физической работы не боится, к тому же за долгое время, проведенное на ферме, отлично изучил все тонкости животноводческой отрасли. Мужчина убежден, что любую работу нужно выполнять с полной самоотдачей. Этому и своих четверых детей всегда учил. А сейчас своим опытом и премудростями профессии охотно делится со старшим сыном Николаем, который, к слову, по показателям работы является лучшим животноводом МТФ 1 «Центр». На мой взгляд, это как раз тот случай, когда ученик превзошел своего учителя.

– На ферму пришел по стопам отца. Работать умею и люблю. Вот и подумал, почему бы не устроиться куда-то поближе к дому, – делится Николай Дворак. – Тем более, что перед глазами всегда был положительный пример отца-животновода. Сразу после окончания Гомельского государственного профессионального технологического лицея, где освоил профессию станочника широкого профиля, успел поработать несколько месяцев трактористом, потом была служба в армии, после которой год трудился на льнозаводе. Даже на заработки в Россию ездил, но, как говорится, в родных стенах лучше. Вот уже два года тружусь с отцом на ферме и перенимаю его опыт. Он для меня пример во всем, поэтому за что бы я не брался, стараюсь это делать добросовестно. К тому же у нас такая работа, что если выполнять ее спустя рукава, то результата и пользы не будет. Согласитесь, заходя в сарай, сразу видно, в каком состоянии находятся животные, ухожены ли они, хорошо ли накормлены. Все это зависит от нас, животноводов, ведь недаром в народе говорят, как корову накормишь, столько и надоишь. Вот мы и стараемся с раннего утра и до позднего вечера обеспечивать поголовью должный уход и содержание.

Следует отметить, что Николай Дворак не только лучший животновод на ферме, высокие результаты он показал и в уборочной страде, в которой, кстати, участвовал впервые. Вместе с помощником комбайнера Александром Солоненко среди молодежных экипажей сельскохозяйственных и иных организаций на районном социально-экономическом соревновании среди трудовых коллективов они удостоены диплома I степени.

Согласитесь, это отличный старт в трудовой биографии нашего героя. По словам молодого человека, в нынешнем году в период жатвы он вновь сядет за штурвал комбайна, чтобы внести свою лепту в хлебный каравай сельхозпредприятия и района. Ведь он привык работать на результат, а не для галочки. Так его учил отец.

Ответственность, трудолюбие и добросовестное отношение к делу – общая черта, объединяющая всё семейство Дворак. Старшая дочь Наталья работает экономистом в Гомельском облпотребсоюзе, два младших брата Александр и Никита получают средне-специальное образование. Так, Александр осваивает профессию техника-механика в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже, а Никита – будущий железнодорожник. В период летних каникул ребята не сидят без дела и устраиваются в хозяйство пастухами, да и дома по большому хозяйству они главные помощники.

Глава семейства Алексей Дворак признается, что мечтает, чтобы его дети реализовались в выбранных профессиях. Ведь любая работа спорится, когда занимаешься любимым делом. Конечно, успехами старшего сына Николая гордится и надеется, что он не опустит заданную планку.

Пообщавшись с этими преданными своему делу людьми, могу с уверенностью сказать, что с такими тружениками у сельскохозяйственной отрасли есть будущее.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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