Сегодня около 80 юношей из аграрно-технического колледжа, школ города и района соревновались в меткости, быстроте, ловкости, силе и выносливости.

Будущие защитники Отечества демонстрировали свои способности в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя, подтягивании на высокой перекладине, беге на 100 м с высокого старта, метании гранаты весом 700 г и беге на 3000 м.

Соревнования прошли в двух возрастных категориях: младшей возрастной группе допризывников – юноши 15-16 лет и старшей возрастной группе призывников – юноши 17-18 лет.

Следует отметить, что на стадионе и в спортивном зале царил настоящий командный дух. Все участники спартакиады показали хорошую физическую подготовку. Это говорит о том, что будущее нашей страны – в надежных руках.

Победители многоборья будут определены как в личном первенстве, так и в общекомандном зачете после подведения итогов спартакиады. Они представят Будакошелевщину в областной спартакиаде допризывной и призывной молодежи.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора