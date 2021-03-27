46 лет мужчина отдал работе машинистом экскаватора, 40 из которых трудится в коммунальном мелиоративном унитарном предприятии «Буда-Кошелевское предприятие мелиоративных систем». Заслуги Ивана Толканова не остались незамеченными: по итогам 2020 года он стал победителем районного социально-экономического соревнования и признан лучшим по профессии мелиоратором с правом занесения на Доску почета. О том, какими навыками должен владеть машинист экскаватора, Иван Иванович поделился с «Авангардом».

– Даже не задумывался, что стану машинистом экскаватора, но судьба распорядилась по-своему, – рассказывает Иван Толканов. – Родился я в далеком Узбекистане, куда мои родители-россияне приехали в поисках лучшей жизни. После школы решил освоить инженерную специальность и подал документы в институт. Все вступительные экзамены сдал вполне успешно, кроме сочинения, поэтому в вуз не поступил. Чтобы не терять год, пошел учиться в ПТУ на машиниста-экскаваторщика. К слову, мой отец всю жизнь проработал на экскаваторе. Наверное, видя его пример перед глазами, я и решил освоить эту интересную профессию, о чем ни разу не пожалел.

Трудовой путь Иван Иванович начинал в совхозе «Наманган», где проработал пять лет. В 1980-м вместе с семьей переехал на Будакошелевщину, на малую родину родителей супруги. Около семи лет они прожили в Красном Знамени, а потом получили от предприятия благоустроенный дом в Уваровичах.

Будакошелевщину мужчина считает родным домом, ведь здесь он прожил большую часть своей жизни, здесь выросли его дети и появились на свет внуки. К тому же всю жизнь он занимается любимым делом.

– Каждый день, садясь в кабину экскаватора, понимаю, что с выбором профессии не ошибся. Мне нравится управлять этой мощной техникой. Это только с первого взгляда кажется, что двигаешь за рычаги – и все само собой получается. На самом деле, чтобы качественно выполнить работу, нужны сноровка, терпение и предельная внимательность. Стать мастером своего дела мне помогли усидчивость, любознательность, хорошее знание техники и умение разбираться в земляных работах. У экскаватора на гусеничном ходу есть ряд преимуществ перед другой техникой, главное из которых – хорошая проходимость. Поэтому я работаю там, где другие машины не справятся: занимаюсь чисткой мелиоративных каналов, сносом пустующих строений, выкорчевыванием деревьев, копанием траншей и погрузочными работами. И хотя уже третий год нахожусь на заслуженном отдыхе, работу оставлять не собираюсь, ведь здесь я чувствую себя на своем месте. Да и силы еще есть, и желание приносить пользу родному предприятию, – делится Иван Иванович.

Отметим, что и старший сын нашего героя, Владислав, пошел по стопам отца и работает вместе с ним машинистом экскаватора в Буда-Кошелевском ПМС. А младший, Евгений, несмотря на то, что получил высшее образование, пошел в сельскохозяйственную отрасль и трудится в РУП «Белоруснефть-Особино».

Вот так, волею судьбы, Иван Толканов стал продолжателем трудовой династии машинистов-экскаваторщиков. Может быть кто-то из его шестерых внуков, когда вырастет, тоже проявит интерес к технике и продолжит семейное дело, когда-то начатое их дедом и прадедом.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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