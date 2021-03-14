Изрядно прибавилось забот в эти дни у почтовиков района. И не случайно – продолжается подписная кампания на 2-й квартал текущего года. Работа Майи Адаменко, почтальона отделения почтовой связи в Липиничах, не исключение.





Почта в Липиничах располагается в здании сельисполкома, в центре населенного пункта. При встрече знакомимся с местным почтальоном Майей Адаменко. Красивому цветущему имени под стать душевные качества женщины. Начальник отделения Елена Быкова, с которой многие годы в слаженном профессиональном тандеме трудится Майя Адаменко, отзывается о ней, как о добросовестном и ответственном работнике, приветливой и отзывчивой женщине. Недаром жители ждут ее прихода, доброго слова и хороших новостей. Только людей пенсионного возраста у нее в зоне обслуживания 90 человек: всех помнит по имени-отчеству.

Привычным маршрутом почтальон проходит в день около 25 километров: разносит почтовую корреспонденцию, свежие газеты и новости жителям не только родных Струков, но и Липинич, Якимовки, Бронницы. В сумке у почтальона всегда можно найти новенькие выпуски «Авангарда», «Гомельскай праўды», «СБ» и «Сельской газеты».

В очередной раз убеждаюсь, что народная мудрость «где родился, там и пригодился» срабатывает на все 100 процентов. Притяжение и сила родной земли помогают? Наверное, это так. Малая родина незримо дает силы, питает энергией, делает натуру человека цельной и самодостаточной. Так и с нашей героиней. Майя Ивановна – местная, родилась и выросла в Струках, здесь живет до сих пор. У супругов Адаменко свой дом, хозяйство, вырастили двоих сыновей и дочь. Майя Ивановна когда-то получила профессию швеи и несколько лет работала в ателье в райцентре: каждый день ездила на работу в Буда-Кошелево. Так сложилось, но позднее профессию ей пришлось поменять в корне.

По словам женщины, даже и не предполагала, что пойдет в почтальоны, но все получилось, и вот уже 15-й год она спешит по знакомым адресам. Менять сферу деятельности даже и не думает. Да и стоит ли, если избранное дело приносит удовлетворение и пользу людям.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец