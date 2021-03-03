Ежегодно на базе УО «Буда-Кошелёвский государственный аграрно-технический колледж» проводятся открытые городские соревнования по зальным метательным моделям планеров, посвящённые дважды Герою Советского Союза П. Я. Головачёву.

И этот год не стал исключением!

27 февраля команды ГУО «Уваровичский ЦДТ Буда-Кошелёвского района» и ГУО «Гомельский городской ЦДОДиМ» встретились в спортивном зале колледжа, чтобы определить первенство в личном и командном зачётах. Соревнования состояли из запусков моделей планеров на дальность и продолжительность полёта в трёх зачётных турах. Всего приняли участие 32 учащихся. Десять призовых мест из двенадцати возможных в личном зачёте привезли учащиеся Уваровичского центра детского творчества. Участники были награждены дипломами 1, 2 и 3 степени, медалями и сладким призом для каждой команды.

По итогам соревнований в командном зачёте одержала победу команда Уваровичского центра детского творчества. Все участники, в том числе и болельщики, весело и с пользой провели время и получили огромный заряд положительных эмоций.