О том, что изменилось для несовершеннолетних и их родителей в связи со вступлением 1 марта в силу обновленного Кодекса об административных правонарушениях, «Авангарду» рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Жанна Покидько.

– Жанна Николаевна, в чем заключается основное отличие новой редакции законодательного документа от старой, касающейся несовершеннолетних?



– Выход в свет нового законодательного документа действительно значительное и знаковое событие. В первую очередь, для него характерен лояльный подход к самым юным правонарушителям, особенно к тем, кто оступился впервые.

– Давайте поподробнее остановимся на новшествах?



– В новой главе, посвященной административной ответственности несовершеннолетних, установлен в целом более гуманный, по сравнению со взрослыми, режим административной ответственности. В качестве нововведений можно отметить следующее: расширение условий, подлежащих учету при привлечении к ответственности, применение мер воспитательного воздействия вместо административного взыскания, повышение возраста ответственности за ряд деяний, ответственность за которые наступала с 14 лет, сокращение срока, в течение которого подросток считается подвергавшимся административному взысканию, ограничение размера штрафа в сравнении со взрослыми правонарушителями.

– То есть, прежде чем применить к несовершеннолетнему строгие меры, будут предприняты меры воспитательного воздействия?



– Абсолютно верно. Несовершеннолетнему разъяснят законодательство, возложат обязанности принести извинения потерпевшему или загладить причиненный вред, могут ограничить и досуг. Причем эти меры будут применяться в зависимости от ситуации и личности несовершеннолетнего. При этом предусматривается возможность освобождения его от административной ответственности с применением предупреждения вне зависимости от категории совершенного правонарушения. К несовершеннолетнему могут быть применены как одна, так и несколько мер воспитательного воздействия одновременно. И когда все эти меры не дадут должного эффекта, только тогда он будет подвергнут взысканию.

– Каков возраст достижения административной ответственности несовершеннолетних?



– Полная административная ответственность несовершеннолетнего наступает с 16 лет. С 14 лет подросток может быть привлечен к ответственности за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия (ст. 10.1), оскорбление (ст. 10.2), мелкое хищение (ст. 11.1), умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества (ст. 11.3), жестокое обращение с животным или избавление от животного (ст. 16.29), мелкое хулиганство (ст. 19.1).

– Существуют ли какие-либо ограничения или особенности наложения административного взыскания на несовершеннолетнего?

– В отношении несовершеннолетнего в качестве наказания не могут применяться общественные работы и административный арест. Размер налагаемого на него штрафа не может превышать двух базовых величин. В случае, если статья предусматривает наказание только в виде штрафа, а у несовершеннолетнего отсутствуют заработок, стипендия или иной доход, к нему опять же применяются меры воспитательного воздействия.

При принятии решения о привлечении к ответственности несовершеннолетнего, кроме смягчающих и отягчающих обстоятельств, учитываются также условия его жизни и воспитания, уровень интеллектуального, волевого и психического развития, иные особенности его личности и другие факторы.

– Но и ответственность родителей по-прежнему никто не отменял?

–То, что мамам и папам надо чаще обращать внимание на то, чем занимаются их дети, не подлежит сомнению. Ну а если недосмотрели, тут уж винить больше некого. В новом КоАП ответственность родителей предусмотрена двумя статьями: 10.3 – невыполнение обязанностей по воспитанию детей и 19.4 – вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. Так, согласно ч. 1 ст. 10.3, если несовершеннолетний совершил правонарушение, но не достиг возраста привлечения к ответственности, то родителей накажут штрафом до 10 базовых величин. Согласно ч. 2 этой же статьи, штраф до 2 базовых величин получат родители, чьи дети в возрасте до 16 лет находились вне жилища без сопровождения взрослых в период с 23.00 до 6.00. А если родители вовлекли детей в антиобщественное поведение путем совместного распития спиртных напитков, а также в массовые мероприятия несанкционированного порядка и тем самым подвергли угрозе их жизни и здоровье (ст. 19.4), за такое нарушение предусмотрен штраф от 5 до 30 базовых величин – от 145 до 870 рублей.

Как видим, главный тренд нового КоАП – профилактический диалог. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение, но за повторное нарушение, а также значительное и грубое, предусмотрена более серьезная ответственность. Поэтому, уважаемые родители, наша общая задача – оградить каждого ребенка от совершения правонарушений. А если он оступился, помочь ему понять всю суть совершенного, чтобы в будущем, даже в мыслях, он не мог допустить подобного.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото из архива редакции