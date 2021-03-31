От маленького желудя до дуба-исполина: как в лесхозе создают леса будущего

С приходом весны горячая пора наступила и для лесоводов района. Подтверждением тому стал визит «Авангарда» в питомник Буда-Кошелевского лесхоза.

Работа буквально кипела как в теплице, так и на полях доращивания: работники сажали желуди, выкапывали саженцы сосны и развозили в лесничества района.

Как отметила начальник питомника Ольга Горбачевская, сто тысяч желудей необходимо посадить в течение двух дней в специальные кассеты с плодородной землей. Семена, собранные прошлой осенью и всю зиму хранящиеся в специальных ямах, уже «поспели» и готовы дать жизнь молоденьким деревцам. После посадки желуди в течение трех месяцев будут набирать силу. Важно, что каждый росток имеет закрытую корневую систему, благодаря чему хорошо растет и развивается. За сезон они вырастают на 40-50 см. Как же иначе? Ведь ухаживают за ними действительно в тепличных условиях: поливают, подкармливают, берегут от палящего солнца. Благодаря бережному уходу всхожесть молодых дубков составляет 99%. А потом их размещают на поле доращивания, где осень и зиму деревца проходят закаливание, а потом отправляются в лесные массивы.

Основную массу саженцев дуба выращивают для Викторинского и Буда-Кошелевского лесничеств, где преобладает влажная и плодородная почва.

Сложно представить, дуб достигает своей зрелости через 120 лет. Желуди, посаженные сегодня, превратятся в величественных исполинов спустя не одно десятилетие, во всей красе их увидят уже будущие поколения – наши внуки и правнуки. Хочется верить, что в свою очередь, они также соберут семена и посадят новые дубовые рощи, а лес не перестанет быть настоящим богатством для человека, в угоду технологическому будущему.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ