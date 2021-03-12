Сегодня сотрудники ОВД райисполкома и представители Буда-Кошелевского благочиния побывали в историко-краеведческом музее, где познакомились с выставкой художницы из Молодечно Ядвиги Сенько «Свет немеркнущий икон».

С глубокой древности иконопись служила «языком для неграмотных» – особым языком со своими правилами и символикой. Веками мастера-иконописцы доводили его до совершенства, пытаясь передать материальными средствами духовное инобытие. Оттого иконопись и по сей день считается труднейшим и редчайшим искусством, в котором соединяются человеческие возможности и божественное начало. Иконопись – это не просто искусство. Икона имеет и моральное, этическое значение, она занимает определенное место в духовной жизни общества и каждого человека.

Хорошим способом прикоснуться к духовному наследию является персональная выставка Ядвиги Сенько.

Следует отметить, что начиная с 1997 года, творчество художницы неразрывно связано с тематикой христианства. В свое время на написание списов со всех известных в православном мире икон она получила благословение Филарета митрополита Минского и Слуцкого Экзарха всея Беларуси.

Всего Ядвигой Ивановной написано более 2000 икон и картин на христианскую тематику. В настоящее время её работы можно увидеть во многих храмах Беларуси и за пределами нашей страны. Работы художницы находятся в частных коллекциях в Украине, России, Армении, странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Англии, США.

На выставке представлены как православные, так и католические иконы. Все иконы освящены, сопровождаются аннотациями об истории и предназначении каждого образа. В этих образах – любовь, взаимопонимание, ощущение чистой и светлой энергетики самого автора, которая поражает и захватывает.

Безусловно, у всех побывавших на экспозиции, остались самые светлые и теплые впечатления.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото из личного архива Светланы Авсянниковой