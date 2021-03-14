Прощеное воскресенье приходит к нам каждый год накануне первого дня Великого поста. Нынешней весной – 14 марта

В этот день христиане будут просить друг у друга прощения и сами стараться искренне простить всех, на кого держали обиду, чтобы начать Великий пост с чистыми помыслами, сосредоточившись на духовных переживаниях. Традиция эта пошла от египетских монахов. Чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, они расходились по одному по пустыне на все сорок дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие погибли в безжизненной пустыне. Поэтому монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью.

Так, по традиции, нужно трижды попросить прощения у каждого знакомого человека. «Бог простит, и я прощаю», – говорят обычно в ответ. А готовясь к посту, не забывать, что в ближайшие полтора месяца это последний день, когда можно есть скоромную пищу, пусть уже и без мяса. Потому блины, рыба и другие гастрономические изыски – неотъемлемая часть Прощеного воскресенья (кстати, припадает оно на последний день Масленицы).

Считается, что за стол нужно сесть семь раз – по количеству недель в Великом посту. Есть суеверие, по которому после ужина в этот день не принято убираться со стола. Тогда в течение всего года в семье все будет спокойно и счастливо.

Подготовила

Елена ДОРОШКО