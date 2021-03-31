Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в Уваровичской средней школе.

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здание не в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения, не соблюдаются требования к запорным устройствам наружных эвакуационных дверей.

Так же был проведен мониторинг ОДО «Техноспецмонтаж» в части качества ТО и Р системы оповещения людей о пожаре ГУО «Уваровичская средняя школа Буда-Кошелевского района». Было установлено, что на втором и третьем этажах частично неисправны световые табло «Выход», система не работает на резервном источнике питания.

Руководителям вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.