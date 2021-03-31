На Дне сельского Совета рассмотрели вопрос развития частного предпринимательства в Буда-Кошелеве.

Мероприятие прошло под руководством председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой. Участие в нем приняли депутаты, заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, заместитель председателя районного Совета депутатов Наталья Прищепова, председатель постоянной комиссии по экономике, бюджету и коммунальной собственности райсовета Галина Пашковская и председатели уличных комитетов райцентра.

Открывая День сельского Совета, Наталья Киселева отметила, что сегодня в нашем государстве большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, который формирует более четверти всего ВВП страны. Для его развития созданы комфортные условия. Развивать свое дело можно как в больших городах, так и в сельской местности. Не исключением в этом плане является и Будакошелевщина.

О том, как обстоят дела с частным предпринимательством в райцентре подробно остановился Александр Ковалев, который подчеркнул, несмотря на сложные экономические условия, вызванные пандемией, сектор малого и среднего предпринимательства в районе демонстрирует устойчивость. На сегодняшний день в районе осуществляет деятельность 551 субъект хозяйствования, в том числе 195 юридических лиц малого и среднего бизнеса и 356 индивидуальных предпринимателей. Наибольший удельный вес в отраслевой структуре занимают юридические лица, занятые в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания – 35,2%, в сельском хозяйстве – 32,1%, в области производства – 9,3%, грузоперевозок, ремонта и техобслуживания автомобилей – 7,3%. В аналогичных сферах сосредоточены и индивидуальные предприниматели. Удельный вес малого и среднего бизнеса в промышленном производстве района в 2020 году составил 73,4%. Положительную динамику демонстрируют субъекты, ориентированные на внешний спрос.

В рамках мероприятия участники Дня сельского Совета посетили предприятия частной формы собственности ООО «ЛоджикБокс», ООО «БелЭкстех» и ООО «СортПласт», расположенные на территории города. Следует отметить, что данные предприятия осуществляют свою деятельность на площадях бывшей базы Гомельского облпотребсоюза и составляют замкнутый цикл от переработки полимеров до изготовления новой продукции.

Мероприятие завершилось обменом мнениями, подведением итогов и внесением предложений по заявленной тематике.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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