С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!» в республике стартовала акция «День безопасности. Внимание всем!», приуроченная к Международному дню гражданской обороны.

Акция проходит в два этапа со 2 по 31 марта: в рамках первого этап с 2 по 12 марта акция проводится в общежитиях, торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, на спортивных объектах района.

Второй этап с 15 по 31 марта пройдет на открытых площадках сельских советов, в домах культуры и на дворовых территориях.