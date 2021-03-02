В Буда-Кошелевском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь подвели итоги ушедшего года. О достигнутых результатах и основных направлениях деятельности в текущем году – в беседе с начальником РОСК Русланом Скобликом.



– Руслан Григорьевич, подведены итоги 2020 года. С какими показателями завершили этот период?

– Работа отдела складывается из различных направлений служебной деятельности: это и оперативность рассмотрения заявлений и сообщений о происшествии, законность при принятии процессуальных решений по уголовным делам и материалам проверок, возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями, профилактическая деятельность, направленная на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Одним из критериев оценки деятельности отдела является своевременное и качественное расследование уголовных дел. Так, за 2020 год Буда-Кошелевским РОСК окончено 229 уголовных дел, из них 173 переданы прокурору для дальнейшего направления в суд. Причем 125 уголовных дел расследованы в срок до одного месяца.

Как я уже отмечал, важным критерием в нашей работе является выяснение в ходе предварительного расследования причин и условий, способствующих совершению преступлений. Так, по результатам предварительного расследования внесено 120 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений. По 111 причины и условия устранены. К 8 должностным лицам применены меры дисциплинарного взыскания, двое привлечены к материальной ответственности. Продолжают иметь место факты совершения преступлений, связанных с сокрытием падежа в организациях аграрно-промышленного комплекса района.

– Какие уголовные дела прошлого года были, так сказать, на слуху?

– Одно из резонансных уголовных дел было возбуждено в отношении 62-летнего неоднократно судимого жителя райцентра, который в сентябре прошлого года в одном из домовладений города нанес ножевое ранение в сердце 24-летнему собутыльнику, жителю Гомеля. Молодой человек выжил, но, учитывая «огромный послужной список» первого (убийство, причинение тяжких телесных повреждений, наличие при себе холодного оружия), рецидивисту предъявлено обвинение и грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Точку поставит суд.

Уголовным делом завершились преступные деяния еще одного неработающего уроженца Будакошелевщины, ныне жителя областного центра, который совершил хищение интегральных блоков, или электронных систем в работе тракторов, в сельскохозяйственных предприятиях Буда-Кошелевского, Кормянского и Чечерского районов. В нашем районе пострадали два сельхозпредприятия. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 17 тысяч рублей, или 680 базовых величин.

– Стремительное расширение в Беларуси сферы внедрения информационно-коммуникационных технологий способствовало увеличению преступлений в сфере высоких технологий, преступлений против информационной безопасности.

– Да, действительно, особую озабоченность вызывает рост преступлений, совершенных в сфере компьютерных технологий, связанных, в первую очередь, с хищением средств. Но это характерно не только для района, но и для республики в целом. Только за прошлый год 32 жителя Буда-Кошелевского района стали жертвами данного вида преступлений, с их банковских карт похищено денежных средств на сумму 25,347 рублей. Причем жертвами стали люди разного возраста и разных профессий, в том числе студенты, пенсионеры.

Сегодня на уровне республики органами следствия выработан и реализуется комплекс мер, направленных на повышение эффективности расследования этой категории преступлений, совершенствование механизмов процессуального контроля, организационной структуры подразделений, профессиональной подготовки следователей. Учитывая продолжающийся рост киберпреступлений, вопросам их расследования мы будем уделять особое внимание и в текущем году.

– Все мы знаем, во что вылились массовые беспорядки и протестные акции после 9 августа прошлого года. Какая доля ответственности лежит на гражданах за подобные правонарушения?

– С августа прошлого года усилия Следственного комитета сконцентрированы, в том числе на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с массовыми беспорядками, умышленным уничтожением и повреждением имущества, сопротивлением, насилием и угрозами насилия в отношении должностных лиц.

Вместе с тем, на территории района таких преступлений не зафиксировано. Хочу еще раз напомнить нашим гражданам, что мы живем в правовом государстве и за любые противоправные действия, сопряженные с массовыми беспорядками, законодательством преду-смотрена административная и уголовная ответственность.

– Руслан Григорьевич, назовите критерии, позволяющие РОСК достигать достойных результатов?

– Безусловно, это профессионализм каждого из сотрудников. К слову, некоторые имеют за плечами не один десяток лет в органах предварительного следствия, за ними не отстает и молодежь. А также тесное взаимодействие с другими службами, райотделом милиции и прокуратурой.

– И несколько слов о задачах на текущий год.

– В первую очередь, это повышение оперативности и качества расследования уголовных дел, недопущение привлечения к уголовной ответственности невиновных, обеспечение взвешенного подхода к вопросам применения мер пресечения и, опять же, установление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Беседовала Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Шутовой