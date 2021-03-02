«Авангард» узнал у учащихся Уваровичской средней школы, как они проводят своё свободное время.

Елизавета Жилицкая:

– В этом году меня избрали председателем районного совета старшеклассников, поэтому мой график насыщен. Но нахожу время и для своих увлечений: являюсь участницей танцевального коллектива «Вербніца» Уваровичского дома культуры, играю в волейбол и мастерю поделки.

Владислав Шпак:

– Увлекаюсь спортом и свое свободное время посвящаю тренировкам: катаюсь на лыжах, играю в футбол, посещаю тренажерный зал.

Андрей СУДАКОВ:

– Моя цель – поступить в ВУЗ. Поэтому активно готовлюсь к централизованному тестированию: езжу на курсы в Гомель, самостоятельно изучаю материал, посещаю факультативы в школе.

Максим Свердлов:

– Мне нравится работать с деревом, занимаюсь этим в школьном кружке. Еще увлекаюсь спортом и дополнительно посещаю факультатив по английскому языку.

Никита Гапонов:

– Люблю играть в шахматы и посещаю шахматный кружок Уваровичского центра детского творчества. А еще мне нравится математика, поэтому с удовольствием занимаюсь на факультативе по этому предмету.

Маргарита Зайцева:

– Очень люблю рисовать, а еще пою, танцую и играю на пианино. Этим и занимаюсь в свободное время.

Юрий ЕЖОВ

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