24 февраля на базе учреждения образования «Мозырский государственный музыкальный колледж» состоялся открытый региональный фестиваль детского народного творчества “Музыка в ладошках”.

Цель данного фестиваля – популяризация народных инструментов, воспитание у детей любви к музыкально-исполнительному искусству и развитие творческих навыков.

В этом году в фестивале приняли участие более 250 исполнителей разных возрастных групп в номинациях: сольное исполнение; ансамбли народных инструментов; ансамбли “ученик-педагог”.

Учащиеся Буда-Кошелевской школы искусств приняли активное участие в фестивале и в очередной раз порадовали своими достижениями: Дарья Никитина (гитара), учитель В.Ю. Урсуляк – диплом 2 степени; Екатерина Оксенюк (аккордеон), учитель Н.А. Язепова – диплом 2 степени; Диана Остапчук (баян), учитель Н.А. Язепова – диплом 3 степени; Кирилл Янченко (баян), учитель Л.Н. Ветошкина – диплом 3 степени; Александр Афанасенко (гитара), учитель В.Ю. Урсуляк – диплом 3 степени; Олег Петров (гитара), учитель В.Ю. Урсуляк – грамота за успешное выступление; Владислав Алейников (гитара), учитель В.Ю. Урсуляк – грамота за успешное выступление; Андрей Дмитрук (баян), учитель Л.А. Чимбур – грамота за успешное выступление.

Удачи и творческих успехов всем участникам!