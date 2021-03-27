Цена неравнодушия: на пожаре в Дуравичах соседи спасли пенсионерку.

Настоящие герои

26 марта в 22.05 в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Дуравичи. Еще до прибытия спасателей житель соседнего дома Александр Тестов заметил, что из дома напротив идет дым. Он быстро сориентировался, позвав на помощь соседей. Уже втроем, с Анатолием Харитоненко и Андреем Дороховым, они вошли в дом и обнаружили на кровати хозяйку дома, пенсионерку 1934 года рождения. Женщина по состоянию здоровья не могла ходить. Ребята вынесли ее на свежий воздух. После осмотра медработниками пожилая женщина была госпитализирована в райбольницу.

К сожалению, внука женщины, 40-летнего мужчину, спасти не удалось. При проведении разведки спасателями в горящей комнате на полу возле кровати обнаружен обгоревший труп мужчины.

Причина пожара устанавливается, но одна из рассматриваемых версий причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Отрадно, что все спасатели, без раздумий бросившихся в горящий дом, – молодые люди. Самому старшему Александру Тестову – 30 лет. Он работает в СУП «Андреевка». Двое других – учащиеся 11-го класса Дуравичской школы Анатолий Харитоненко и Андрей Дорохов.

«Авангарду» удалось связаться по телефону с Александром Тестовым. Молодой мужчина отметил, что вовсе не думал о своей безопасности, когда бросился на помощь. «Я знал, что в доме живет бабушка, которая не ходит, поэтому сразу бросился на помощь. Толя и Андрей отозвались тотчас. Они приступили к тушению пожара до приезда спасателей. Это – гражданский долг. Не дай Бог, случись такое еще раз, не раздумывая поспешу на помощь», ­– с уверенностью поделился Александр Тестов.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото из архива РОЧС.