Это наша память: на Гомельщине стартовал месячник по благоустройству и наведению порядка на земле

В преддверии 78-ой годовщины Хатынской трагедии и 77-й годовщины освобождения Озаричского лагеря смерти одним из ключевых направлений месячника станет областная акция по наведению порядка на воинских мемориалах, братских могилах, могилах жертв фашизма и памятниках сожженным деревням.

В областном центре, в каждом районе Гомельщины в течение недели молодежь, активисты общественных объединений, представители трудовых коллективов будут приводить в порядок места захоронений, пройдут торжественные памятные мероприятия, которые завершатся митингами-реквиемами, а в д.Ола Светлогорского района и Красном береге Жлобинского района – с участием руководства области.

Будакошелевщина активно подключилась к патриотическому марафону. Уже сегодня трудовой десант из числа молодежи вышел на уборку памятных мест райцентра.

На протяжении недели в порядок будут приведены памятники, мемориалы и братские могилы во всех населенных пунктах района. В учреждениях образования для учащихся будут организованы виртуальные экскурсии по государственному мемориальному комплексу «Хатынь» и демонстрация кинолектория «Хатынь: символ вечной памяти». Завершится районная акция 20 марта на городском мемориале торжественным митингом с участием руководства района.

Первый секретарь РК ОО «БРСМ» Максим Ляпко и активисты «БРСМ» из аграрно-технического колледжа приняли участие в акции «От памятника к памятнику» в рамках мероприятий, посвященных Хатынской трагедии

В рамках акции учащиеся гимназии навели порядок на памятнике вице-адмиралу Валентину Дрозду.