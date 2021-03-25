Мероприятие приурочено к празднованию 800-й годовщины со дня рождения Александра Невского. Участие в нём приняли учащиеся гимназии и средней школы № 1 райцентра. Ребятам был показан фильм о жизни князя, после которого все желающие приняли участие в тематической викторине. Самые внимательные и активные зрители получили подарки – сертификат на посещение семейного кафе «Блин-Чирик». В фойе кинотеатра проходила выставка тематических рисунков. Самых талантливых художников дипломами и грамотами за участие в мероприятии наградил протоиерей Сергий Пешко. Также для ребят выступали юные артисты. Своими музыкальными номерами зрителей радовали Валерия Михаленко, Амина Сарыева, Каролина Сергачёва.

Юрий ЕЖОВ

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