67 незаконно уволенных работников за год восстановлены на работе при помощи профсоюзов

Как рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов, случаи незаконного увольнения работников отмечаются практически во всех отраслях.

«Одна из самых распространенных причин в таких ситуациях это то, что нанимателем не учитываются гарантии занятости для отдельных категорий работников, прописанных в трудовом законодательстве или коллективном договоре организации, — отметила начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ Марина Лазарь. – Например, в Трудовом кодексе прописана обязанность нанимателя продлевать контракт с женщинами, которые воспитывают ребенка до пяти лет, или с работниками, которым до достижения пенсионного возраста остается 2 года и менее. Кроме того, в коллективном договоре или отраслевом соглашении может быть прописана норма об обязательном продлении контракта с добросовестными работниками. Если нанимателем не соблюдаются эти правила и работник обращается к нам за помощью, профсоюзные юристы собирают всю необходимую доказательную базу и отстаивают интересы членов профсоюза в судах. При этом, удается добиться не только восстановления работника, но и выплаты ему компенсации за вынужденный прогул, а в ряде случаев и возмещения морального вреда.»

Например, в одной из организаций Гомеля наниматель решил не продлевать контракт с работником. Но в областном соглашении прописана норма, согласно которой контракт должен быть продлен с добросовестными работниками. В данном случае работник не имел взысканий, добросовестно выполнял свои обязанности. Поэтому профсоюзы через суд добились восстановления его на прежнем рабочем месте. Кроме того, нанимателя обязали выплатить работнику порядка 2000 рублей.

Следует отметить, что в прошлом году в ряде случаев профсоюзам удалось также предотвратить незаконное увольнение. Кроме того, были выявлены нарушения порядка увольнения. В каждом таком случае профсоюзы добились справедливого решения.

Например, на одном из предприятий Бреста наниматель планировал перевести 70 рабочих на 0,1 ставки, подталкивая работников к самостоятельному увольнению. С помощью профсоюзных юристов удалось отстоять интересы людей и предотвратить фактически «скрытое сокращение».

Пресс-служба Федерации профсоюзов

67 незаконно уволенных работников за год восстановлены на работе при помощи профсоюзов.

Одна из самых распространенных причин в таких ситуациях – наниматель не учитывают гарантии занятости для отдельных категорий работников, прописанных в трудовом законодательстве. Например, контракт должен быть продлен с женщинами, которые воспитывают ребенка до 5 лет. Также наниматель обязан продлить контракт с работниками, которым до пенсии остается 2 года.

Увы, данные нормы Трудового кодекса многие наниматели игнорируют. В таком случае профсоюзные юристы собирают всю необходимую доказательную базу и отстаивают интересы трудящихся в судах. При этом, удается добиться не только восстановления работника, но и выплаты ему компенсации за вынужденный прогул, а в ряде случаев и возмещения морального вреда.

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