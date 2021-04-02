Перед началом весенних полевых работ имеющийся в хозяйстве машинно-тракторный парк подвергся основательной подготовке. Вся техника прошла процедуру прохождения гостехосмотра и была выставлена на линейку готовности. Это позволило своевременно вывести «железных коней» в поле и начать один из основополагающих сельскохозяйственных процессов – весенне-полевые работы. О том, что исправная техника – залог успешной работы, не понаслышке знает главный инженер КСУП «Губичи» Сергей Матюшонок, за плечами которого 12 лет плодотворного труда в сельхозпредприятии.

Всю сельхозтехнику, имеющуюся в хозяйстве, Сергей Владимирович знает досконально. Иначе и нельзя, ведь главный инженер определяет направления технического развития хозяйства, следит за исправностью тракторов, комбайнов и прицепных сельхозагрегатов, организует работу по улучшению качества сельскохозяйственных машин, обслуживающих две ведущие отрасли КСУП «Губичи» – животноводство и растениеводство.

– Начиная с марта по ноябрь техника задействована в полевых работах. Чтобы сев, уборочная страда и кормозаготовка прошли без эксцессов и в срок, техника должна работать без сбоев, – рассказывает Сергей Владимирович. – Сейчас пришла пора сева зерновых культур, в этот период, как никогда, важна надежность техники, ведь мы закладываем основу будущего урожая. Это значит, что к началу сезона трактора, сеялки и разбрасыватели удобрений должны быть приведены в стопроцентную готовность. Кроме того, мы понимаем, что техника в любой момент может дать сбой, но и к таким неприятным сюрпризам стараемся быть готовы, создавая резерв запасных деталей, которые могут понадобиться в процессе ремонта. Самое главное, что всю имеющуюся в наличии технику, мы ремонтируем собственными силами. Исправность техники – это не прихоть, а самое важное условие для спокойной и безопасной работы в поле. К тому же, качественная бесперебойная работа сельскохозяйственных машин, занятых на полях, – это одна из составляющих высоких урожаев, а значит, залог успешной работы сельхозпредприятия и достойной заработной платы сельских тружеников.

Сейчас аграрии КСУП «Губичи» заняты подкормкой озимых зерновых культур и подсевом люцерны и клевера. Техника задействована в пахоте и закрытии влаги, на поля вывозится и вносится органика, идет внесение калийных и фосфорных удобрений, начат сев овса.

Впереди у земледельцев много работы, но, если техника подготовлена основательно и на ней трудятся надежные кадры, можно рассчитывать на хороший урожай. Главное, чтобы погода не подвела.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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