Гул сельхозтехники на полях района не стихает ни на день. Земледельцы не упускают ни одной минуты, чтобы провести посевную кампанию в оптимальные сроки. Ведь не зря народная мудрость гласит: что посеешь, то и пожнешь. Вот и стараются хлеборобы прочно заложить основы будущего урожая.

В этот раз районка побывала в ОАО «Юбилейный-Агро» и узнала, на что делают ставку аграрии в весеннюю страду.

Как отметила главный экономист сельхозпредприятия Татьяна Рапинчук, несмотря на то, что забот у сельских тружеников сейчас не счесть, при грамотной и планомерной организации рабочего процесса с поставленными задачами они успешно справляются. Безусловно, все силы и опытные кадры брошены на сев. Из запланированных 1715 га ранних яровых уже посеяно 1250 га. Полностью выполнен план по севу ярового овса, а это 625 га и зернобобовых (вико-овсяная смесь) – 330 га. Полным ходом идет сев ярового ячменя. Так, из 520 га уже посеяно 295 га. Как немножко потеплеет, земледельцы приступят к посеву пшеницы. А буквально вчера в землю легли первые зерна кукурузы, под которую в хозяйстве будет отведено 2100 га площадей, из которых 1900 га пойдет на силос и зеленый корм, а оставшиеся 200 га будет убрано на зерно. Вместе с этим проводится и ряд других не менее важных сельхозработ: подготовка почвы под посев, подкормка минеральными удобрениями озимого рапса и зерновых, многолетних трав.

В хозяйстве заботятся о своих тружениках, для организована доставка горячих обедов на поля. Так что полноценное питание они получают практически без отрыва от работы. К тому же, оплачивают всего 10% от стоимости обеда.

Говорят, что большую работу может сделать только тот человек, который ее любит. И в этом в очередной раз убеждаюсь, беседуя с одним из лучших и опытнейших машинистов-трактористов сельхозпредприятия Василием Абраменко. Мужчина уже не раз становился героем районки. И это не случайно, ведь он, без преувеличения, – настоящий ас в своем деле. Не случайно, именно ему доверяют один из важнейших участков полевых работ – сев.

– Каждая работа требует большой ответственности, в том числе и работа на земле. При севе мелочей не бывает: важна и аккуратность, и точность. А еще нужно следить за тем, чтобы техника работала исправно, да и рядки должны быть ровными. Конечно, все это приходит с опытом. Зерновые сею уже шесть лет. За это время освоил все тонкости этого процесса, – поделился механизатор.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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