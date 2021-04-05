Внимание: дикие животные!

Днем 26 марта житель Жлобинского района возвращался по автодороге Буда-Кошелево – Наспа домой. Внезапно на дорогу выбежал детеныш косули. Столкновения избежать не удалось. Животное погибло, а автомобиль получил механические повреждения.

Подпольное производство

31 марта сразу у двух жителей Чеботович в ходе рейдовых мероприятий сотрудники милиции обнаружили по 30 литров браги. Полуфабрикат уничтожили на месте. За данное правонарушение предусмотрен административный штраф до пяти базовых величин.

Мотокультиватор тоже транспорт

С приходом благоприятной погоды полевые работы активно идут не только на землях сельхозпредприятий, но и на дачных и приусадебных участках граждан. Активизировались и владельцы мототехники: сегодня на смену рабочей лошадке пришла удобная малогабаритная техника. К сожалению, при всех плюсах есть и обратная сторона медали: водители такой техники нередко садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, забывая о том, что являются полноправными участниками дорожного движения.

Так, 31 марта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 3171 УК Республики Беларусь в отношении неработающего 31-летнего жителя д. Лапичи Уваровичского сельсовета, который 20 марта среди белого дня на проселочной дороге вблизи своего населенного пункта управлял мотокультиватором в нетрезвом виде. Причем данное правонарушение он совершил повторно в течение года.

Подготовила

Наталья ЛОГУНОВА