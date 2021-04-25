Согласно Евангелию, Иисус Христос направлялся в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. Когда он въезжал в город, люди, узнав о чудном воскрешении Лазаря, восторженно приветствовали Спасителя хвалебной песней: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!», а дорогу перед ним устилали пальмовыми ветвями и одеждами.

Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в нем царя, который пришел освободить его. Но из находившихся тогда на улицах Иерусалима только один Христос знал, что вместо земного царства он приносит человеку Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства он освобождает человека от рабства греху. Этот торжественный вход был вступлением его на путь крестных страданий.

Войдя в храм Божий, Иисус выгнал оттуда всех продающих и покупающих, опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей. Он говорил: «Дом Мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с восхищением слушал учение Господне, после чего к Христу приступили слепые и хромые, которых он исцелил. Затем, покинув Иерусалим, Иисус вернулся в Вифанию.

Праздник Входа Господня в Иерусалим от использования в этот день ваий (пальмовых ветвей) и верб называется также Неделей ваий и Вербным Воскресением, а предшествующая суббота – Лазаревой.

Подготовила Елена ДОРОШКО

Фото Ирины Палубец